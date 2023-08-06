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不是絕世美女？ 楊紫：自信最美

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫的外貌一直受到網友爭議。（取材自微博）
楊紫的外貌一直受到網友爭議。（取材自微博）

新生代女星楊紫主演的古裝劇「長相思」近來頗受歡迎，許多評論都認為她「不夠漂亮」，如何看待外貌問題，她高EQ回答：「對於外型的質疑我都看過，也都接受。」

楊紫自嘲：「搞笑的是說我只演『絕世大美女』，有時真是『為黑而黑』，想想也挺有意思。沒關係，只要自己堅定，用作品告訴大家你在認真演戲就足夠了。我也想對所有女孩說，自信是最美的。每個人生來就是獨一無二的，世界上沒有第二個像你的人，這本身就是一件值得自豪的事情。不用去看別人的風景，努力走好自己的路。」

「長相思」開播來一直穩坐熱度榜，不僅劇迷討論劇中主演們古裝和時裝造型，近期網路更爆出演員片酬，張晚意僅180萬人民幣（約26萬美元），鄧為拿到500萬（約70萬美元）酬勞，兩人加起來都抵不過女主角楊紫的2000萬元（約280萬美元）。

楊紫在劇中飾演小夭，20年前化身男兒玟小六，以醫師身分住清水鎮，之後恢復女兒身與璟相戀，同時幫助瑲玹爭奪帝位。楊紫在劇中不只女裝扮相吸睛，就連女扮男裝也零違和，非常有大女主的氣勢。

不少網友為張晚意抱不平，「張晚意是男主怎麼可能」？但有評論指出，張晚意在流量上幾乎沒有什麼影響力，演出「長相思」之前，也僅有「覺醒年代」中的陳延年一角稍稍得到認可。

至於鄧為在「長相思」之前，基本沒有參與過大製作，人氣和知名度也比較有限，不過這次「長相思」熱播，直接讓鄧為圈粉百萬，知名度迅速提高。

人氣、影響力到哪裡，片酬就哪裡，只是鄧為、檀健次、張晚意三位男主片酬加起來都趕不上一個楊紫，讓人很意外。

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