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金星毒舌評2影后：周迅才叫演員 章子怡是明星

娛樂新聞組／綜合報導
主持人金星以毒舌聞名。(取材自微博)
主持人金星以毒舌聞名。(取材自微博)

金星主持談話性節目，以毒舌聞名，犀利中帶有風趣的言辭，深受觀眾青睞。近日，她在社交平台評論兩大影后周迅與章子怡，指出周迅才是叫演員，而章子怡只不過是明星，頓時登上微博熱搜，引起逾2億閱讀量。

事情緣由是周迅粉絲在網上發表一段文字，大讚周迅演技的同時，還狠貶章子怡。這段話引起金星的關注，並在評論區留言，「周迅那才叫演員，國際章只是個明星。」雖然她沒有指名道姓，但眾所周知「國際章」指的就是章子怡。

周迅獲金星稱讚是真正演員。(取材自微博)
周迅獲金星稱讚是真正演員。(取材自微博)

金星直球評價兩大影后，頓時在微博引來逾2億的閱讀量，並登上熱搜。不少網友大讚她敢言，相當佩服她。

據悉，金星和章子怡的恩怨由來已久，金星不只一次在公開場合說過章子怡的糗事，更多次暗諷過她的演技。

對於金星的評論，網友意見大不相同。有人則認為章子怡奪過多個獎項，演技早已獲肯定，不需去質疑。也有人說，金星的專業是舞蹈，她本身的演技根本不足以評價章子怡。

但也有人認同金星的評價，認為章子怡近年的演技的確不如從前，覺得演員是需要保持神祕感的，而不是靠其他新聞引人注目。還有人說，章子怡選角同質性高，如果讓她跳出這個舒適區，恐怕就難以駕馭。

對此，知名編劇汪海林發文緩頰，「周迅和章子怡都是演員，也都是明星。給她倆放一塊兒比，意思不大。我關心的是，年輕一茬，誰能接班？還在忙著刷數據呢。」

章子怡有著「國際章」的封號。(取材自微博)
章子怡有著「國際章」的封號。(取材自微博)

周迅 微博

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