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吳京分享月瘦10斤法：吃水煮雞胸、海鮮…多點醬油和辣椒

娛樂新聞組／即時報導
「巨齒鯊2：深淵」主演吳京日前亮相南京，與影迷們互動，分享影片幕後故事。 （中通社）
「巨齒鯊2：深淵」主演吳京日前亮相南京，與影迷們互動，分享影片幕後故事。 （中通社）

吳京近日忙於新片「巨齒鯊2」的路演，他在武漢路演時，分享一些減肥方法；只吃雞胸肉、牛肉、海鮮、青菜等低脂肪高蛋白質食物，而且都要水煮，多蘸一些醬油和辣椒，「很合武漢人口味」。他說，搭配每天早上40分鐘有氧運動，一個月可瘦10-15斤。

吳京的方法聽起來有點特別，例如增加醬油和辣椒的攝入量；但吳京也強調一個關鍵條件，就是每天早上起床後要做40分鐘的有氧運動，主要是跑步和卷腹，這才是關鍵所在。如果能堅持每天鍛煉，即便吃一些肉食也不會有太大問題。相反，如果不運動，即便每天只吃青菜也無法減肥。

吳京曾經為了拍攝「戰狼2」，每天跑步8公里，做600個卷腹。他說這樣可以鍛鍊全身的肌肉，塑造完美的身材。

吳京保證，只要能管住自己嘴，讓腿跑起來，一個月可以瘦10-15斤，他自己就是最好的例子。他曾經為了拍攝「戰狼2」，從180斤減到了150斤。

許多粉絲開玩笑說：「我要試一試，減肥成功後就包場你的電影『巨齒鯊2』！」還有網友表示，這個減肥方法對上班族和備考學生來說可能不太適合，因為早上可能沒有那麼多時間。

「巨齒鯊2：深淵」主演吳京日前亮相南京，與影迷們互動。 （中新社）
「巨齒鯊2：深淵」主演吳京日前亮相南京，與影迷們互動。 （中新社）

武漢 肌肉 蛋白質

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