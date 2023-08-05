謝霆鋒偕16歲Lucas滑雪 返港同框被拍
42歲香港藝人謝霆鋒早前帶著16歲的大兒子謝振軒（Lucas）在澳洲度假滑雪，父子在街上不時遇見路人要求合照，謝霆鋒都有求必應，相當親民。父子日前返港，在機場被媒體拍到難得的同框照。
謝霆鋒帶長子到澳洲滑雪，外界以為他們只是短暫遊玩，沒想到父子倆一玩就是三周，直到8月3日才返回香港。據媒體報導指出，抵港後的他們並沒有同車離去，反而是各自乘坐七人座離去。
據媒體報導指出，謝霆鋒父子打扮密實現身機場，他以一身黑色造型現身，頭戴棒球帽及墨鏡，而Lucas則身穿白色運動服裝現身，雖然只有16歲，但乍看之下體格跟身高與爸爸差不多，而且相當有星味。同時Lucas全程推著自己的行李，跟隨在爸爸後面，看起來家教很好。
有記者追問Lucas是否已學會滑雪，謝霆鋒表示兒子之前就學了；是否有進步？他則表明正常，不願透露更多。隨後，父子倆到達停車場，但並沒有同車離去，而是各自乘坐七人車離開。
外界傳謝霆鋒跟兒子的關係不太好，過去三年，謝霆鋒與兩個兒子沒那麼頻繁相聚，但這次滑雪之旅謝霆鋒難得在微博上傳多張滑雪美照，並留言：「在『夏天』滑雪了。」看來與兒子共度了一段開心時光。
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