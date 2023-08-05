我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

過去諷「被遺棄的殭屍末日」…馬斯克轉向 喊愛舊金山

太猛了… 「芭比」上映14天全球狂破9億

謝霆鋒偕16歲Lucas滑雪 返港同框被拍

娛樂新聞組／綜合報導
謝霆鋒帶著16歲兒子Lucas到澳洲滑雪，返港在機場被拍到難得的同框照。(視頻截圖)
謝霆鋒帶著16歲兒子Lucas到澳洲滑雪，返港在機場被拍到難得的同框照。(視頻截圖)

42歲香港藝人謝霆鋒早前帶著16歲的大兒子謝振軒（Lucas）在澳洲度假滑雪，父子在街上不時遇見路人要求合照，謝霆鋒都有求必應，相當親民。父子日前返港，在機場被媒體拍到難得的同框照。

謝霆鋒帶長子到澳洲滑雪，外界以為他們只是短暫遊玩，沒想到父子倆一玩就是三周，直到8月3日才返回香港。據媒體報導指出，抵港後的他們並沒有同車離去，反而是各自乘坐七人座離去。

據媒體報導指出，謝霆鋒父子打扮密實現身機場，他以一身黑色造型現身，頭戴棒球帽及墨鏡，而Lucas則身穿白色運動服裝現身，雖然只有16歲，但乍看之下體格跟身高與爸爸差不多，而且相當有星味。同時Lucas全程推著自己的行李，跟隨在爸爸後面，看起來家教很好。

有記者追問Lucas是否已學會滑雪，謝霆鋒表示兒子之前就學了；是否有進步？他則表明正常，不願透露更多。隨後，父子倆到達停車場，但並沒有同車離去，而是各自乘坐七人車離開。

外界傳謝霆鋒跟兒子的關係不太好，過去三年，謝霆鋒與兩個兒子沒那麼頻繁相聚，但這次滑雪之旅謝霆鋒難得在微博上傳多張滑雪美照，並留言：「在『夏天』滑雪了。」看來與兒子共度了一段開心時光。

謝霆鋒在微博曬出澳洲度假滑雪的照片。(取材自微博)
謝霆鋒在微博曬出澳洲度假滑雪的照片。(取材自微博)

謝霆鋒 滑雪 澳洲

上一則

Angelababy出國遊曬泳裝照、拋飛吻 引遐想

下一則

復刻芭比完美身材 瑪格蘿比減肥餐這樣吃

延伸閱讀

一起玩3周…謝霆鋒與16歲長子合體返港 機場罕見同框

一起玩3周…謝霆鋒與16歲長子合體返港 機場罕見同框
中國取消大麥關稅後 澳洲同步撤銷WTO申訴

中國取消大麥關稅後 澳洲同步撤銷WTO申訴
張柏芝復合謝霆鋒？2人都現身澳洲 經紀人揭真相

張柏芝復合謝霆鋒？2人都現身澳洲 經紀人揭真相
謝霆鋒、張柏芝都被拍到在澳洲 網：應該不是巧合吧

謝霆鋒、張柏芝都被拍到在澳洲 網：應該不是巧合吧

熱門新聞

大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
席琳狄翁由於罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不得不暫停演唱。（路透資料照片）

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

2023-08-03 23:55
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30

超人氣

更多 >
華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機

華裔企業家林建新疑自殺身亡 友人驚訝：沒有動機
利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶

利息高達4.5% 七成中等收入民眾卻沒開高收益儲蓄帳戶
送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面

送別李玟後…甄妮同框劉嘉玲 獨生女罕見露面
舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？

舊愛才剛離婚 湯姆克魯斯心癢想復合 後悔當年娶凱蒂？
煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟

煮豆子加入這東西 減少脹氣還能更快熟