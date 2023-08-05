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甄妮同框劉嘉玲 神祕獨生女罕見曝光

娛樂新聞組／綜合報導
甄妮(左)與好友劉嘉玲合影。(取材自微博)
甄妮(左)與好友劉嘉玲合影。(取材自微博)

天后李玟（CoCo）喪禮扶靈名單中有CoCo生前敬重的前輩甄妮。已淡出幕前多年的甄妮，這次赴港，除了送別李玟外，亦相約好友聚會，其中包括港星劉嘉玲。

香港01報導，劉嘉玲日前在Instagram曬出合照，並寫道：「『明日話今天』#甄妮」，照片中所見，戴著墨鏡的甄妮身穿白色上衣，重拾笑容，而劉嘉玲則搭著前輩的肩頭，兩人的狀態都不錯。

這次聚會甄妮還帶了女兒甄家平一起出席，只見甄家平眼睛大大、五官標緻，像極了媽媽甄妮。

有「樂壇巨肺」之稱的甄妮，1971年在台灣出道，直至1977年婚後隨老公傅聲赴港發展。可惜傅聲於1983年不幸身亡，當時甄妮傷心欲絕，後來以一首「再度孤獨」抒發喪夫心情。

在傅聲過世四年後，甄妮在美國祕密產下甄家平，當時外界議論紛紛，但甄妮對女兒的身世絕口不提。直至多年以後，甄妮在節目受訪時才透露，是以亡夫的冷凍精子，在美國進行人工受孕生下女兒。

甄家平多年前受訪時曾說，自小視傅聲為爸爸，長大後看到自己出生年份跟傅聲的死相隔多年，但她沒有向母親求證。

報導說，如今的甄家平隨媽媽發展音樂事業，除了為媽媽擔任音樂會監製外，也在美國擔任演唱會製作人。

劉嘉玲(右)和甄妮的女兒甄家平合影。(取材自微博)
劉嘉玲(右)和甄妮的女兒甄家平合影。(取材自微博)

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