李玟火化第4天 老公Bruce撇清「我與她的死無關」
天后李玟CoCo生前跟老公Bruce的婚姻疑似觸礁，導致Bruce成為粉絲心中的大罪人，火化當天還被圍剿痛罵是殺人犯，火化第四天傳出他向香港媒體南華早報表示：「I have 100 percent nothing to do with her death.（我與她的死百分之百無關）。」
對此，李玟二姊李思林表示：「香港有言論自由，任何人都可以說他們想說的。」更表示現在唯一的責任就是好好照顧母親。
李玟告別式當天，大姊和二姊跟一名男性親友擁抱後突然情緒潰堤痛哭，聲音非常淒厲，過程中大姊、二姊更突然邊哭邊不斷大喊：「那個衰人害死了我妹。」讓在線上悼念的粉絲瘋狂熱議、揣測。
對於Bruce是否有向家人道歉？二姊李思林則沒有回應。
另據香港01報導，李玟好友彭文慧透露從沒有收過Bruce的花牌，也不會拒收，事前不知道對方會出席追思會。
不過花店相關人士打臉該說法，表示當時Bruce有送花牌，但送到殯儀館後遭到拒收，故花牌只能退回，同時也提供單據證明時間地點都吻合，花牌上有寫Bruce和兩名繼女的名字，而花牌卡片上寫著「給我們摯愛的CoCo，我們會永遠愛妳（To our beloved CoCo,We will love you forever）」，署名是Bruce和兩名繼女。
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