李玟火化第4天 老公Bruce撇清「我與她的死無關」

李玟(左)生前跟老公Bruce疑似婚姻觸礁。(取材自微博)

天后李玟 CoCo生前跟老公Bruce的婚姻疑似觸礁,導致Bruce成為粉絲心中的大罪人,火化當天還被圍剿痛罵是殺人犯,火化第四天傳出他向香港 媒體南華早報表示:「I have 100 percent nothing to do with her death.(我與她的死百分之百無關)。」

對此,李玟二姊李思林表示:「香港有言論自由,任何人都可以說他們想說的。」更表示現在唯一的責任就是好好照顧母親。

李玟告別式當天,大姊和二姊跟一名男性親友擁抱後突然情緒潰堤痛哭,聲音非常淒厲,過程中大姊、二姊更突然邊哭邊不斷大喊:「那個衰人害死了我妹。」讓在線上悼念的粉絲瘋狂熱議、揣測。

對於Bruce是否有向家人道歉?二姊李思林則沒有回應。

另據香港01報導,李玟好友彭文慧透露從沒有收過Bruce的花牌,也不會拒收,事前不知道對方會出席追思會。