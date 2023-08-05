李玟火化第4天 老公Bruce撇清「我與她的死無關」

李玟(左)生前跟老公Bruce疑似婚姻觸礁。(取材自微博)

天后李玟 CoCo生前跟老公Bruce的婚姻疑似觸礁，導致Bruce成為粉絲心中的大罪人，火化當天還被圍剿痛罵是殺人犯，火化第四天傳出他向香港 媒體南華早報表示：「I have 100 percent nothing to do with her death.（我與她的死百分之百無關）。」

對此，李玟二姊李思林表示：「香港有言論自由，任何人都可以說他們想說的。」更表示現在唯一的責任就是好好照顧母親。

李玟告別式當天，大姊和二姊跟一名男性親友擁抱後突然情緒潰堤痛哭，聲音非常淒厲，過程中大姊、二姊更突然邊哭邊不斷大喊：「那個衰人害死了我妹。」讓在線上悼念的粉絲瘋狂熱議、揣測。

對於Bruce是否有向家人道歉？二姊李思林則沒有回應。

另據香港01報導，李玟好友彭文慧透露從沒有收過Bruce的花牌，也不會拒收，事前不知道對方會出席追思會。