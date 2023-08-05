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觀影說劇／「掃毒3」神仙打架 3屆視帝戰影帝

記者蘇詠智╱綜合報導
劉青雲(最前排中)與羅嘉良(最前排右)在「掃毒3：人在天涯」有精采對手戲。(圖：華映提供)
劉青雲(最前排中)與羅嘉良(最前排右)在「掃毒3：人在天涯」有精采對手戲。(圖：華映提供)

香港大片「掃毒3：人在天涯」集合三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂聯手主演，陣容已經夠堅強，客串的卡司也不遜色，包括曾奪三屆TVB視帝的羅嘉良，演出金三角大毒梟，和劉青雲有不少爾虞我詐的對手戲。

「掃毒3：人在天涯」是「掃毒」系列續作，雖然故事和前兩集並無關聯，但在製作及場面上都全方位升級，也有逼近戰爭規模的動作場面。為了尋覓能和劉青雲抗衡的金三角毒梟，劇組苦惱了許久，最後請出90年代港劇名小生羅嘉良客串。

羅嘉良三度獲得TVB視帝肯定，至今仍是拿視帝獎最多次的紀錄保持者之一，也曾在港劇中數度與古天樂合作，和郭富城則曾在電影「三岔口」攜手，但「掃毒3」卻是首次和劉青雲有對手戲。

羅家良扮演的大毒梟，擁有強大軍隊來販售毒品，導演邱禮濤表示為了設計這個角色，以知名毒王坤沙當作藍本。首次扮演毒梟，羅嘉良用心找了許多紀錄片來做功課，揣摩毒梟的一舉一動。

劉青雲則是演出香港落難毒販，逃到金三角，想要分一杯羹，並重返毒市，而和羅嘉良展開一場充滿暗鬥的合作計畫。

羅嘉良難忘一場被劉青雲威脅戲，劉青雲硬是從他手上搶走槍，更一把插進他的褲頭做出威脅，讓他覺得張力十足，「我的角色本來對劉青雲有惺惺相惜感，但那一刻就突然被他背叛，武術指導設計了這個動作，我覺得非常精采。」

他也讚美劉青雲的演技：「劉青雲為角色設計了很多小細節，讓角色更生活化，不愧是影帝。」

劉青雲(最前排中)與羅嘉良(最前排右)在「掃毒3：人在天涯」裡突然就針鋒相對。(...
劉青雲(最前排中)與羅嘉良(最前排右)在「掃毒3：人在天涯」裡突然就針鋒相對。(圖：華映提供)

香港 毒品

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