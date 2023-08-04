老戲骨水災一度失聯 「豬哥」謝寧報平安

謝寧是娛樂圈的老戲骨，曾演過多部知名影視劇。（取材自微博）

連日暴雨 重創中國華北地區，多地發生嚴重水災。中國老戲骨謝寧傳出被大水困在河北涿州家中，期間還一度失聯，引發網友擔憂與熱議。幸好救援隊趕到，並發視頻報平安。

謝寧曾在「寶蓮燈」、「青雲志」、「魔幻手機」等電視劇中飾演「豬八戒」一角，打開知名度，還被網友親切地稱為「豬哥」。近年因為演出機會不多，於是回到涿州老家照顧年邁生病的父母。

日前下暴雨期間，謝寧好友、演員李濱說自己突然聯繫不上謝寧，讓他感到十分擔心，於是將消息發布到網上，讓網友幫他尋找謝寧。消息一出，引起網友熱議，還一度登上熱搜。

後來，李濱在朋友圈更新動態，表示已聯繫上謝寧，並稱謝寧目前被困在涿州，因為家有生病拄拐杖的父母，所以洪水 到來時無法即時轉移，被困在家裡。目前一家人已撤離到３樓，希望能得到救援。