費翔吐露「那裡」大好苦惱 粉絲笑喊要摸摸

費翔演「紂王殷壽」，壯碩胸肌意外成焦點。(取材自微博)

「不老男星」費翔近年事業重心放在中國和紐約，而近來他的新作「封神三部曲」上檔，片中62歲的他穿著衣服也能看到壯碩的胸肌，有網友則挖出他過去他上節目時透露，對於自己胸肌太大相當苦惱。

噓！星聞報導，費翔2003年曾接受魯豫的專訪，當時正值冬天，當魯豫看到費翔從攝影棚外走進來，但上衣卻開開的，忍不住吐槽了一句：「大冬天的，穿個襯衫，扣子開到這兒」接著手還比劃了一下，費翔聽完則無奈笑說：「我...我告訴你為什麼會開，恩...不是說在故作什麼，是因為我這邊那個比較厚，就是胸肌比較厚，所以我如果是全扣起來呀，會非常難看」。

最近這段影片又再度引發網友討論，網友們看完費翔過去的解釋，紛紛笑說：「有多厚？讓我摸摸」、「哈哈哈...不是故意顯擺，而是不得不...」、「有著別人沒有的胸大肌煩惱」、「畢竟是冬天裡的一把火」、「我不信，除非給我摸摸」。

在「封神三部曲」電影中，費翔以壯碩的身材展現「紂王殷壽」熟男魅力。費翔認為紂王是個武將，脫了衣服身形就必須像個武將，不能像是個辦公族。他為了角色需求健身 ，即便從早拍到晚，仍要安排時間上健身房，「因為不能停，停了就白費了」。而片中「酒池肉林」的戲，導演安排到最後拍，當時他也已健身一年。