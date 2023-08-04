把女團成員罵到哭？ 吳鎮宇被控「太凶」 這麼回應…

吳鎮宇看到女團成員的表演，一副快要崩潰的樣子。(視頻截圖)

演技早已備受肯定的香港 藝人吳鎮宇，近日獲邀擔任內地綜藝節目研習製作人，為一班年輕演員在演技上作出提點與教導。沒想到在最新一集中，他因為太凶，把少女偶像團體女成員嚇哭了，引發網友熱議。

綜藝「一拍即合的我們」由關錦鵬、吳鎮宇、許鞍華擔當研習製作人，蘇可擔任研習指導。

香港01報導，在最新一集節目的研習環節中，少女偶像團體「蜜蜂少女隊」風隊成員徐夢潔同劉宇一同主演一場告白的情景戲，沒想到女方因為一個出場背景戲，讓吳鎮宇看不下去，直指表達不出該有的感覺。他說，「我告訴你我們演員要知道什麼是讓觀眾產生一個感覺的。」隨後他主動叫停這場戲。

而當正式演出時，吳鎮宇似乎對他們的表演十分不滿，一臉不耐煩，甚至中途叫停親自指導怎麼演，令他們二人相當緊張。

結束後，徐夢潔壓力大到當下流淚，一邊哭一邊表示，「老師，你太凶了。」

不少網友看到她被凶到流淚，都替她感到可憐，認為吳鎮宇不需要這麼凶。但也有一些網友支持吳鎮宇，指出他只是說話比較大聲而已，還相信「嚴師出高徙」。

事後，吳鎮宇解釋自己並沒有罵她，還解釋「我們廣東人說話就是這個範兒」。