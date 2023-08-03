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粉絲硬塞禮物 張頌文罕見動怒

娛樂新聞組╱綜合報導
張頌文被粉絲強塞禮物，罕見生氣喊話。(取材自微博)
張頌文被粉絲強塞禮物，罕見生氣喊話。(取材自微博)

中國男星張頌文日前低調現身機場，但依舊被大批粉絲團團圍住，甚至有人試圖強行將禮物送給他，張頌文顯然不滿這種行為，罕見生氣黑臉當場喊話，三次重複要求粉絲不要再給他帶禮物，影片在網路上流傳，掀起討論。

蓋飯娛樂報導，張頌文在機場的視頻引起了廣泛關注。視頻中，張頌文身穿低調服裝，戴著墨鏡，被大批粉絲團團圍住，有粉絲試圖強行送禮物給他，張頌文當場喊話不要再給他帶禮物，這句話足足說了三遍，可以感受到張頌文現在已經有點生氣了。之後張頌文跟著工作人員繼續趕路，不知道是不是受憤怒情緒影響，他略顯煩躁，眉頭緊皺，還不停抓頭髮。

張頌文因出演電視劇「狂飆」暴紅，粉絲數量暴增，現在每次現身機場都有大批粉絲跟拍。

他也不只一次地叮囑粉絲不要給自己帶禮物，希望能夠保持一份平常心，不要為了表示心意而陷入瘋狂送禮的行為，但這些叮囑依舊有一些粉絲打破。

據報導，對於張頌文拒收禮物的態度，很多網友紛紛稱讚他是一位真正的好演員。有人說，粉絲為了表達自己的熱愛，可能會超出明星所能接受的範圍，給明星帶來困擾甚至安全隱患。因此，張頌文此舉也在某種程度上提醒了粉絲們應該尊重明星的個人意願，理智地表達自己的支持。

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