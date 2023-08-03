我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

費翔霸氣「封神」 被問國籍不尷尬

娛樂新聞組╱綜合報導
費翔在「封神三部曲」中，飾演紂王。（取材自微博）
費翔在「封神三部曲」中，飾演紂王。（取材自微博）

電影「封神第一部：朝歌風雲」成都首映，62歲費翔隨片宣傳，現場被問及國籍問題，他高EQ回應，表示雖然父親是美國人，但母親是中國人，自己身體裡流著中國血，這是令他非常驕傲的一件事。

費翔在「封神」飾演霸氣四射的紂王，戲裡是一名搭訕高手，戲外是一位親和的偶像，面對粉絲合影要求來者不拒。

費翔1980年在台灣出道並走紅，後來才到美國發展，參與百老匯演出，得到「世界音樂劇教父」安德魯．洛伊．韋伯認可，進而成為橫跨亞洲流行音樂與美國百老匯音樂劇領域的歌手。

之後憑藉「冬天裡的一把火」紅遍大江南北，62歲迎來事業新的春天，不過隨著名氣飆升，爭議也隨之而來，首當其衝的便是國籍問題。

被問到國籍，費翔表示自己父親是美國人，所以自己是美國國籍；但因為母親畢麗娜是黑龍江哈爾濱人，所以有中國的血，「在我的心中，在我身體裡，這是我最驕傲的一件事情」。

先前有網友表示因為費翔的國籍，所以不想去支持「封神」，也有不少網友拒絕費翔版本的紂王，因為「封神」作為傳統神話劇，不應該是混血感十足的費翔所能呈現出來的。

費翔其實是一個很親民的演員，在「封神」以大鬍子造型現身，生日也是在劇組過，工作人員還在費翔生日當天合唱「冬天裡的一場火」送給他當生日禮物。

百老匯

上一則

粉絲硬塞禮物 張頌文罕見動怒

下一則

謊報死訊斷情緣 成毅新戲談虐戀

延伸閱讀

電影「封神」紂王有混血臉孔 被問國籍不尷尬

電影「封神」紂王有混血臉孔 被問國籍不尷尬
張鈞甯同框17年前的「前男友」誇他62歲還很有魅力

張鈞甯同框17年前的「前男友」誇他62歲還很有魅力
張鈞甯「白色巨塔」為費翔墮胎 17年後再同框直呼「最好的相遇」

張鈞甯「白色巨塔」為費翔墮胎 17年後再同框直呼「最好的相遇」
蹭「封神」熱？姚笛演妲己 網酸老又醜

蹭「封神」熱？姚笛演妲己 網酸老又醜

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成