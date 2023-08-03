我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山遠距工作多 民眾憂損害經濟

電影「芭比」熱映 洛城芭比粉色世界在這裡

謊報死訊斷情緣 成毅新戲談虐戀

記者陳慧貞／綜合報導
成毅在「蓮花樓」中刻意隱瞞身分。(圖：iQIYI提供)
成毅在「蓮花樓」中刻意隱瞞身分。(圖：iQIYI提供)

由「古裝男神」成毅主演，融合武俠與懸疑元素的電視劇「蓮花樓」，情節緊湊，奇案一樁接一樁，劇中他為了辦案，找出幕後真凶，還男扮女裝，穿上嫁衣，讓他感嘆當女生真不容易，表示：「才戴了半個小時頭冠，頭就很暈。」

「蓮花樓」改編自作家藤萍小說「吉祥紋蓮花樓」，劇情描述由成毅飾演的「四顧門」門主「李相夷」，在身受重傷後，遭判僅剩10年壽命，從此隱姓埋名，化名為「李蓮花」，駕著蓮花樓馬車，四處漂泊行醫；劇迷發揮創意，幫成毅的「蓮花樓馬車」起了個「蓮寶堅尼」綽號，他也自豪馬車擁有四匹馬力，什麼山路都能走。

劇中一案「嫁衣案」中，成毅為戲扮成待嫁新娘，他坦言因劇情需要不得不穿，衣服勒得很緊，穿著挺不舒服的，我感覺女演員真的很不容易，我才戴了半個小時頭冠，頭就很暈。」他的女裝扮相讓網友笑說：「身形有些過於高大，不過扮美嬌娘毫無違和。」

除了查案所營造出懸疑驚悚場面外，李蓮花和初戀女友「喬婉娩」（陳都靈 飾）相隔10年再見面，為了不讓對方認出，他刻意戴上面具，並拿出兩人信物香囊，謊稱是在海灘上的一句屍首中撿到此物，希望初戀徹底死心，「喬婉娩」則含淚說著「我苦苦等了10年，如今我也該醒了，這10年的等待都結束了」並將香囊丟進火堆中，陳都靈情感演出相當虐心。

不過在回憶戲中，兩人有甜蜜額頭吻戲，花絮影片中可以看到成毅一吻完就忍不住笑場，露出害羞表情，讓觀眾直呼這種鏡頭應該再多來一些。

「蓮花樓」中，陳都靈扮演「李蓮花」初戀女友。(取材自微博)
「蓮花樓」中，陳都靈扮演「李蓮花」初戀女友。(取材自微博)
古裝男神成毅主演「蓮花樓」。(取材自微博)
古裝男神成毅主演「蓮花樓」。(取材自微博)

上一則

費翔霸氣「封神」 被問國籍不尷尬

下一則

劉亦菲15歲舞劍嫩照出土 被封青澀初戀臉

延伸閱讀

中國火箭軍前副司令吳國華出殯 老上司悼念文透露死因

中國火箭軍前副司令吳國華出殯 老上司悼念文透露死因
公園有鱷魚出沒?高雄男擺拍模型謊報 陳其邁譴責

公園有鱷魚出沒?高雄男擺拍模型謊報 陳其邁譴責
YouTube挑戰 11歲女謊報友遭綁被捕

YouTube挑戰 11歲女謊報友遭綁被捕
中國前中央警衛局長死後3月才公布 官方為何拖延引發揣測

中國前中央警衛局長死後3月才公布 官方為何拖延引發揣測

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30
「捍衛任務4」由基努李維回歸主演。(MyVideo提供)

甄子丹太強…基努李維與他對打後要求改戲

2023-08-01 11:24
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18

超人氣

更多 >
夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的

夫妻都是中國人 生「黃髮藍眼女兒」 父堅信：孩子是我的
加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居

加拿大總理杜魯多宣布與妻子分居
川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」
高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區
研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成

研究：早餐早點吃 糖尿病風險可降近六成