謊報死訊斷情緣 成毅新戲談虐戀

成毅在「蓮花樓」中刻意隱瞞身分。(圖：iQIYI提供)

由「古裝男神」成毅主演，融合武俠與懸疑元素的電視劇「蓮花樓」，情節緊湊，奇案一樁接一樁，劇中他為了辦案，找出幕後真凶，還男扮女裝，穿上嫁衣，讓他感嘆當女生真不容易，表示：「才戴了半個小時頭冠，頭就很暈。」

「蓮花樓」改編自作家藤萍小說「吉祥紋蓮花樓」，劇情描述由成毅飾演的「四顧門」門主「李相夷」，在身受重傷後，遭判僅剩10年壽命，從此隱姓埋名，化名為「李蓮花」，駕著蓮花樓馬車，四處漂泊行醫；劇迷發揮創意，幫成毅的「蓮花樓馬車」起了個「蓮寶堅尼」綽號，他也自豪馬車擁有四匹馬力，什麼山路都能走。

劇中一案「嫁衣案」中，成毅為戲扮成待嫁新娘，他坦言因劇情需要不得不穿，衣服勒得很緊，穿著挺不舒服的，我感覺女演員真的很不容易，我才戴了半個小時頭冠，頭就很暈。」他的女裝扮相讓網友笑說：「身形有些過於高大，不過扮美嬌娘毫無違和。」

除了查案所營造出懸疑驚悚場面外，李蓮花和初戀女友「喬婉娩」（陳都靈 飾）相隔10年再見面，為了不讓對方認出，他刻意戴上面具，並拿出兩人信物香囊，謊稱是在海灘上的一句屍首中撿到此物，希望初戀徹底死心，「喬婉娩」則含淚說著「我苦苦等了10年，如今我也該醒了，這10年的等待都結束了」並將香囊丟進火堆中，陳都靈情感演出相當虐心。

不過在回憶戲中，兩人有甜蜜額頭吻戲，花絮影片中可以看到成毅一吻完就忍不住笑場，露出害羞表情，讓觀眾直呼這種鏡頭應該再多來一些。