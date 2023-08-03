汪峰回應刀郎風波… 稱「從來沒有看不起他」 新專輯打出這個分數

汪峰否認自己對刀郎有任何偏見。(取材自微博)

中國歌手刀郎的新歌「羅剎海市」，歌詞引發爭議，有人稱他影射曾結怨的歌手那英、汪峰、楊坤、高曉松等，將好幾位音樂人推到風口浪尖上，也有人指他諷刺當今流行文化怪象。面對風波，汪峰工作室發了一條視頻，直面相關質疑和爭議。

汪峰針對20年前他批判「刀郎現像是流行音樂悲哀的表現」這件事，汪峰並沒有否認或承認，只表示一開始自己覺得沒必要解釋和談論這件事，但是近期他通過身邊人發現，自己似乎被誤會很深，所以才想要聊一聊。

汪峰表示自己對刀郎從來沒有任何偏見或者評價過他高低貴賤，自己從來沒有看不起刀郎，在自己心中，從來沒有對一個音樂人看不起過。

汪峰還稱，無論20年前他對刀郎的看法和評價是什麼，其實現在看來都不重要了，他看到的是刀郎這20年來一直在音樂的世界裡堅持，看到的消息都是他的音樂，保持著初心和熱誠，從這一點上來說他非常尊重刀郎。

最後汪峰談到了刀郎新專輯，他說，自己最喜歡的歌曲並不是最火爆的「羅剎海市」，而是「未來的底片」，除此之外，他還喜歡「花妖」、「鏡聽」、「路南柯」，並誇讚刀郎在這張專輯中完美結合了中西方音樂的特點。如果是百分制的話，自己會給他打93分，是「相當相當的不錯」。