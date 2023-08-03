小童星演技不輸大明星 「以家人之名」的他哭上熱搜…

飾演小楊紫和小張晚意的童星王墨瞳（左）和蕭李臻瑱（右），演技受關注。(取材自微博)

由楊紫、張晚意、鄧為等人主演的古裝劇「長相思」近日開播，飾演楊紫、張晚意小時候的兩個小演員王墨瞳和蕭李臻瑱意外火了。

飾演「小小夭」和「小瑲玹」的兩個小演員，不只顏值高，更以感染力極強的精湛演技逼哭網友。鳳凰娛樂報導，2012年6月出生的王墨瞳，擅長書法 、芭蕾 、國畫，近年來已開啟了霸屏模式。除了「長相思」之外，還參演過電影「革命者」、「無憂渡」、「第二次擁抱」、「南風知我意」「新仙劍奇俠傳」等。

王墨瞳面對阿婆離世，得知母親戰死沙場，知道自己要隻身前往大山，經歷如此多挫折，她貢獻了不同層次的哭戲，大滴落下的淚珠展現了她精采的演技。

另一位蕭李臻瑱小演員在2021年熱播的「以家人之名」劇集裡飾演張新成童年「小賀子秋」一舉成名。

蕭李臻瑱這次飾演「小瑲玹」開頭就面臨母親自縊、與表妹「小夭」分別的兩場生離死別重頭戲，蕭李臻瑱也在個人微博 發文表示，第一次在第一集痛快演繹了如此飽滿的角色。

同時，他也曝光與「小夭」分別時，哭得撕心裂肺的配音側拍影片，獲得大批網友讚賞直呼，「天生的演員，太有天分」。