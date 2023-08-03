小童星演技不輸大明星 「以家人之名」的他哭上熱搜…
由楊紫、張晚意、鄧為等人主演的古裝劇「長相思」近日開播，飾演楊紫、張晚意小時候的兩個小演員王墨瞳和蕭李臻瑱意外火了。
飾演「小小夭」和「小瑲玹」的兩個小演員，不只顏值高，更以感染力極強的精湛演技逼哭網友。鳳凰娛樂報導，2012年6月出生的王墨瞳，擅長書法、芭蕾、國畫，近年來已開啟了霸屏模式。除了「長相思」之外，還參演過電影「革命者」、「無憂渡」、「第二次擁抱」、「南風知我意」「新仙劍奇俠傳」等。
王墨瞳面對阿婆離世，得知母親戰死沙場，知道自己要隻身前往大山，經歷如此多挫折，她貢獻了不同層次的哭戲，大滴落下的淚珠展現了她精采的演技。
另一位蕭李臻瑱小演員在2021年熱播的「以家人之名」劇集裡飾演張新成童年「小賀子秋」一舉成名。
蕭李臻瑱這次飾演「小瑲玹」開頭就面臨母親自縊、與表妹「小夭」分別的兩場生離死別重頭戲，蕭李臻瑱也在個人微博發文表示，第一次在第一集痛快演繹了如此飽滿的角色。
同時，他也曝光與「小夭」分別時，哭得撕心裂肺的配音側拍影片，獲得大批網友讚賞直呼，「天生的演員，太有天分」。
觀眾大讚，小瑲玹和小小夭把生離死別演繹的很準確，那種強忍悲痛卻笑著離別很高級，離情別緒的代入感非常強烈。當晚，「長相思小演員演技」這個話題一度衝上熱搜第一。
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