刀郎 新歌暗諷「仇人」？那英被700萬評論網暴

刀郎新專輯諷刺了許多時事。（取材自微博）

中國歌手刀郎近日推出新歌「羅剎海市」，歌詞被視為暗諷圈中「仇人」那英、汪峰、楊坤及高曉松，並嘲諷導師在節目中為學員轉身的場景。被暗諷的那英疑遭到網暴，視頻帳號已經高達700餘萬的評論，多數是負評，有嘲諷的，有假意的，就是沒有人挺那英。那英那句「聽刀郎歌的都是農民」，話原來出自主持人大鵬的口並非那英，衝上熱搜。

刀郎的「羅剎海市」其中一句歌詞「未曾開言先轉腚」，被認為嘲諷導師在節目中為學員轉身的場景。日前新一季「中國好聲音」開播2分鐘後，就被網民瘋狂吐槽，節目官方立刻關閉評論，四名導師周華健、薛之謙、劉憲華和潘瑋柏也因此「慘背鍋」。

吐槽的網民紛紛用「未曾開言先轉腚」作網路哏，在官方微博 留言嘲諷：「能不能透露一下誰是冠軍啊，我們好投給誰，假戲也要真一點。」還有人說：「避免出現轉腚，好聲音導演組可設置一款電動躺椅。四大導師都仰面在躺椅上躺著，這樣既能舒舒服服地聽到歌手聲音，也能隨時彈起成座椅，導師不用轉腚，就可以直接面對演唱者了。」

「羅剎海市」一上市旋即大受歡迎，有指其全網點擊已達60億，疑似打破南韓 男歌手Psy首神曲「江南Style」43億次的世界紀錄，不過金氏世界紀錄對此回應指：「沒有收到申請，沒破金氏紀錄。」