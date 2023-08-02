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電影「封神」紂王有混血臉孔 被問國籍不尷尬

娛樂新聞組╱即時報導
費翔主演《封神三部曲》，飾演紂王。（取材自微博）
費翔主演《封神三部曲》，飾演紂王。（取材自微博）

電影《封神第一部：朝歌風雲》成都首映，62歲費翔隨片宣傳，現場被問及國籍問題，他高EQ回應，表示雖然父親是美國人，但母親是中國人，自己身體裡流著中國血，這是令他非常驕傲的一件事。

費翔在「封神」飾演霸氣四射的紂王，戲裡是一名搭訕高手，戲外是一位親和的偶像，面對粉絲合影要求來者不拒。

費翔1980年在台灣出道並走紅，後來才到美國發展，參與百老匯演出，得到「世界音樂劇教父」安德魯．洛伊．韋伯認可，進而成為橫跨亞洲流行音樂與美國百老匯音樂劇領域的歌手。

之後憑藉「冬天裡的一把火」紅遍大江南北，62歲迎來事業新的春天，不過隨著名氣飆升，爭議也隨之而來，首當其衝的便是國籍問題。

被問到國籍，費翔表示自己父親是美國人，所以自己是美國國籍。但因為母親畢麗娜是黑龍江哈爾濱人，所以有中國的血，「在我的心中，在我身體裡，這是我最驕傲的一件事情」。

先前有網友表示因為費翔的國籍，所以不想去支持《封神》，也有不少網友拒絕費翔版本的紂王，因為《封神》作為傳統神話劇，不應該是混血感十足的費翔所能呈現出來的。

費翔其實是一個很親民的演員，在《封神》以大鬍子造型現身，生日也是在劇組過，工作人員還在費翔生日當天合唱《冬天裡的一場火》送給他當生日禮物。

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