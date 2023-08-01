我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

槍響？打劫？南加商圈突爆大規模恐慌性逃跑

試圖推翻大選 川普再遭刑訴…重返白宮最大威脅

刀郎新歌暗諷「仇人」那英被700萬評論網暴

娛樂新聞組╱即時報導
刀郎新專輯諷刺了許多時事。（取材自微博）
刀郎新專輯諷刺了許多時事。（取材自微博）

疑因刀郎新歌暗諷，那英疑遭網暴。(取材自自微博)
疑因刀郎新歌暗諷，那英疑遭網暴。(取材自自微博)

大陸歌手刀郎近日推出新歌「羅剎海市」，歌詞被視為暗諷圈中「仇人」那英、汪峰、楊坤及高曉松，並嘲諷導師在節目中為學員轉身的場景，被暗諷的那英疑遭到網暴，視頻帳號評論已經高達700餘萬的評論，多數是負評，有嘲諷的，有假意的，就是沒有人挺那英。

刀郎的「羅剎海市」其中一句歌詞「未曾開言先轉腚」，被認為嘲諷導師在節目中為學員轉身的場景。新一季《中國好聲音》28日晚開播2分鐘，就被網民瘋狂吐槽，節目官方立刻關閉評論，四名導師周華健、薛之謙、劉憲華和潘瑋柏也因此「慘背鍋」。

吐槽的網民紛紛用「未曾開言先轉腚」作網絡梗，在官方微博留言嘲諷：「能不能透露一下誰是冠軍啊，我們好投給誰，假戲也要真一點。」還有人說：「避免出現轉腚，好聲音導演組可設置一款電動躺椅。四大導師都仰面在躺椅上躺著，這樣既能舒舒服服地聽到歌手聲音，也能隨時彈起成座椅，導師不用轉腚，就可以直接面對演唱者了。」

「羅剎海市」一上市旋即大受歡迎，有指其全網點擊已達60億，疑似打破韓國男歌手Psy首神曲《江南Style》43億次的世界紀錄，不過金氏世界紀錄對此回應指：「沒有收到申請，沒破金氏紀錄。」

疑因刀郎新歌暗諷，那英疑遭網暴。(取材自自微博)
疑因刀郎新歌暗諷，那英疑遭網暴。(取材自自微博)

微博

上一則

江宏傑砸近10萬打跨國官司 起因竟是「福原愛先興訟」

延伸閱讀

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量
刀郎「羅剎海市」殺來？ #那英上了熱搜

刀郎「羅剎海市」殺來？ #那英上了熱搜
影射曾與Jennie有一夜情 饒舌天王新歌遭韓網友狂批

影射曾與Jennie有一夜情 饒舌天王新歌遭韓網友狂批
華晨宇新專輯在台賣到斷貨 「火星演唱會」為登台準備

華晨宇新專輯在台賣到斷貨 「火星演唱會」為登台準備

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
大陸知名歌手韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進場。(取材自微博)

眾星錄影片悲送李玟… 韓紅憔悴被攙扶入場 蕭亞軒追思會從頭哭到尾

2023-07-31 21:33
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18
周潤發。（本報資料照片）

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

2023-07-29 08:08
(噓！新聞)

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

2023-08-01 01:30

超人氣

更多 >
灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世

灣區知名幽默作家 吳玲瑤矽谷辭世
華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍

華母被兒刺傷 帶血求別傷害兒子 警最終仍開槍
李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜