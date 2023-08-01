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何超儀18禁恐怖片「怨泊」 海報太驚悚 被禁止張貼

娛樂新聞組／綜合報導
何超儀曬出拍攝海報的過程。(取材自Instagram)
何超儀曬出拍攝海報的過程。(取材自Instagram)

香港藝人何超儀日前推出恐怖片新作「怨泊」(ONPAKU)電影海報，因為視覺效果太恐怖，被禁止做一切戶外宣傳，包括於戲院內張貼。對此，何超儀在社交平台發文道歉。

何超儀主演的日本恐怖片「怨泊」，由藤井秀剛執導，早前已在夏威夷國際影展世界首映。該電影將在香港上映，被評為三級。

香港01報導，「怨泊」海報的設計槪念，來自主角何超儀，並配合電影內禁錮、捆綁、吊頸、因姦成孕等情節，盡顯人性陰暗恐怖的一面。

據悉，拍攝海報時，何超儀主動提出要穿和服及大玩捆綁倒吊效果，更特別化了嚇人的死屍妝，由化妝至捆綁，足足花了四個小時，加上倒吊拍攝，整張海報用了一整個工作天。

何超儀PO文提及自己對人性相關方面的理解，「電影本身比海報驚慄恐怖10倍，最恐怖的便是人性，尤其是你以為最安全的家庭。故此各位入場觀看前，定必要作好心理準備。」

此外，針對海報被禁一事，她表示已自我檢討，「本人不敏，經此事後，已徹底自我檢討，以後在創作上定必多加注意，拍恐怖片不要太恐怖。」

其實，「怨泊」海報不是首例，何超儀2010年的創業作「維多利亞壹號」，海報也曾被評定過分血腥，最後她改成油畫效果，才得以在戶外地方發布。

何超儀主演恐怖片「怨泊」的電影海報，因為太驚悚被禁止張貼。(取材自微博)
何超儀主演恐怖片「怨泊」的電影海報，因為太驚悚被禁止張貼。(取材自微博)

香港 夏威夷 影展

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