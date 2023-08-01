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蹭「封神」熱？姚笛演妲己 網酸老又醜

娛樂新聞組／綜合報導
姚笛飾演妲己被酸表情跟不上劇情。(取材自微博)
姚笛飾演妲己被酸表情跟不上劇情。(取材自微博)

大製作電影「封神三部曲」第一部曲近日上映，除了集合黃渤、費翔、陳坤等演技大咖，混血模特兒娜然飾演的妲己，也引爆話題，掀起「封神榜」熱潮。有網路電影趁著熱潮，推出「封神榜」相關改編電影蹭熱度，飾演妲己的女星姚笛卻遭到網友吐槽。

香港01報導，最近有兩部「封神榜」相關網路電影同時上架，分別是「封神：禍商」以及「封神‧紂滅」，劇情大同小異，焦點都落在飾演妲己的女演員身上。

「封神：禍商」找來年過40的女星姚笛飾演妲己，10年前她搭上有婦之夫文章，間接導致對方跟馬伊琍的婚姻破裂，從此被冠上「小三」之名，演藝事業大受打撃。

而這部電影雖然名稱和「封神」沾邊，但劇情和原著「封神」卻沒什麼關係。片中妲己妖法高深，魅惑紂王，劇本還給她安排了一個情郎，荒誕的劇情讓本片在豆瓣只拿下3.2分。

報導說，姚笛近日在家中拍了一段視頻宣傳新作「封神：禍商」，網友發現她滿臉科技感、鼻子高挺、嘴巴歪斜，驚喊怎麽變成這樣？

人氣大不如前的姚笛，這次飾演妲己飽受抨擊，網友對她劣評連連，「感覺她的演技不行了，有些時候表情跟不上劇情」、「姚笛就靠這復出」、「姚三那個破壞別人家庭，知三當三的劣跡藝人就別出來惡心人了」、「妲己出場第一反應怎麼又老又醜」。

馬伊琍 香港

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