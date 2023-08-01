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送別李玟 韓紅被攙入場 阿妹：續當愛唱歌天使

娛樂新聞組／綜合報導
韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進入李玟追思會現場。(取材自微博)
韓紅由旁人攙扶，面容憔悴進入李玟追思會現場。(取材自微博)

華語歌壇天后李玟（CoCo）7月5日離世，日前舉行告別式，現場播放劉德華、莫文蔚、成龍、李安、黃曉明、杜德偉、李克勤、張惠妹、梁靜茹、蔡依林、王力宏、吳青峰、陶喆、王心凌等眾星為她錄製的哀悼影片。大陸知名歌手韓紅則由旁人攙扶，面容憔悴進場，被問到是否有想對CoCo說的話，她哽咽一言不發。

台灣天后張惠妹在影片說：「親愛的Coco，妳在那邊都還好嗎？妳的歌聲就像天使為這世界帶來很多色彩，妳所有帶來的美都是永恆、美麗的，不會忘了妳的音樂，不會忘了妳，請繼續當一個永遠熱愛唱歌的天使吧。」

阿妹還在白玫瑰花籃牌上寫下「妳是永恆」，短短4個字，道盡了對李玟無盡的思念。

鄧紫棋在影片中哭紅眼，稱「李玟是非常sweet、nice的前輩，好幸運能夠認識她，可以在她生命中某幾年的交集，可以和她一起在舞台表演，在舞台下表演，希望她可以在天堂永遠沒有痛苦，是真的愛和平安，很想念她，好愛她，我想妳。」

張惠妹盼李玟繼續當一個永遠熱愛唱歌的天使。(取材自微博)
張惠妹盼李玟繼續當一個永遠熱愛唱歌的天使。(取材自微博)

當天，台灣藝人蕭亞軒現身追思會，全程淚水不止，她稱李玟為「點燃我唱跳的那一位天后巨星」，直言無法接受對方離世的消息。

大陸重量級天后韓紅則戴著墨鏡、不發一語步入會場，她面容憔悴需要由旁人攙扶。兩位天后在綜藝節目「中國夢之聲」結緣，得知噩耗時，韓紅曾發文懷念：「想你，我最好的哥們。你沒走，就在我們身邊，我心裡永遠的陽光女神。」

台灣藝人蕭亞軒一身黑衣現身李玟追思會現場。(取材自微博)
台灣藝人蕭亞軒一身黑衣現身李玟追思會現場。(取材自微博)

李玟 天使 鄧紫棋

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