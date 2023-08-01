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等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅刹海市」創80億次播放量

娛樂新聞組／即時報導
刀郎沉寂10多年後推出新歌「羅刹海市」，一下子暴紅。(取材自微博)
刀郎沉寂10多年後推出新歌「羅刹海市」，一下子暴紅。(取材自微博)

大陸歌手刀郎沉寂10多年後推出新歌「羅刹海市」，近日在娛樂圈吹起一陣旋風，並於日前突破80億次網路播放量，破了金氏世界紀錄。雖然歌曲暴紅，但刀郎的經紀方表示，不會進行回應。

「羅刹海市」是刀郎新專輯「山歌寥哉」中的一首，但這首歌被網友以不同角度解讀，有人認為，這首歌矛頭直指早年曾批評過刀郎音樂的那些著名歌手，有人認為是諷刺整個華語音樂圈，相關話題不斷延燒。

隨著討論度升溫，網路播放量也不斷增加，截至7月30日，「羅剎海市」的全球網路播放量突破80億次，直接超過了2017年發行的西班牙神曲「Despacito」55億次的世界紀錄。

80億播放量到底有多高？有媒體舉例周杰倫播放量最高的「稻香」一曲，這首歌總播放量也只有大約10億次，而且是10幾年所累計的量。

有媒體分析，按照目前各大音樂平台「1000次播放量約等於1.2元」換算公式，80億次播放量就是960萬元版權收益。

現年52歲的刀郎，年輕時曾在酒吧駐唱，生活一度窘迫，直到2004年1月推出「2002年的第一場雪」專輯，在沒有任何宣傳的情況下暴紅，這張專輯最終以270萬張的銷量登頂華語樂壇榜首。2008年，刀郎受邀參與北京奧運會主題曲「北京歡迎你」的演唱，之後鮮少公開露面。

北京 周杰倫 奧運

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