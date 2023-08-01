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王楚然爆耍大牌、搶角色、酸「素人像女巫」… 工作室說話了

娛樂新聞組／即時報導
王楚然的爭議一波未平一波又起。(取材自微博)
王楚然的爭議一波未平一波又起。(取材自微博)

大陸新生代女星王楚然與人氣男星楊洋合作電視劇「我的人間煙火」，戀愛腦遭到網友撻伐，爭議不斷。近日又傳出耍大牌、和女星毛曉彤搶角色，甚至被爆吐槽路人像「女巫」，掀起熱議。對此，王楚然工作室發聲明澄清，強調是誤會。但不少網友不買單，還懷疑其聲明有造假嫌疑。

對於被爆「說素人是女巫」一事，王楚然工作室表示，當天在進行拍攝時，看到一位顧客拿手機拍照，因此工作人員出面溝通，請對方到別的地方等候。王楚然收工後，正在與團隊人員開玩笑，當下並不知道有其他顧客在場，「話題並未涉及這位女士，現場很多攝製組和店員們都目睹了當時的全過程。」工作室也特地附上與品牌方溝通的截圖佐證。

而對於王楚然被說「偷名字」、「搶角色」等傳言，工作室也強調均為不實言論，並代表王楚然對觀眾的關注表達感謝，也表示將對惡意造謠的內容保留採取法律手段的權利。

針對工作室澄清，網友抓包聲明中附帶的對話紀錄疑似P圖，點出「底層底圖沒擦乾淨」、「對話框上面的白色寬度不一致」等，不過，工作室隨後也以螢幕錄影的方式瀏覽對話紀錄，澄清內容未P圖。

此外，被傳遭王楚然帶資入組、搶走角色的毛曉彤，也出面闢謠，強調網傳所謂定妝照其實是盛典活動圖，與「愛情有煙火」無關，試圖幫王楚然滅火。

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