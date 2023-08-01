李玟老公Bruce現身火葬場 沿路遭粉絲咒罵「你殺了CoCo」

Bruce遭到不少質疑和抨擊。（圖：讀者提供）

天后李玟 （CoCo）上月5日在香港 瑪麗醫院辭世，享年48歲，她的家人於香港時間7月31日舉辦告別追思會，8月1日上午親友到殯儀館送別CoCo，完成儀式後由大姊李秋林跟二姊李思林強忍悲痛捧著遺照，扶靈的大姊夫何錦麟、唱片公司高層Jonathan Serbin、歌壇恩師姚謙、好友彭文慧、李百敏、馮余慕莊、主持人楊楊跟資深天后甄妮一起陪著CoCo前往火葬場。

李玟大姊李秋林(左二)跟二姊李思林(右三)捧著遺照進入火葬場。（圖：讀者提供）

李玟的靈車11時駛出殯儀館，靈車以粉紫和白色花朵布置，但沒依傳統習俗，在車頭掛上「李府出殯」，靈柩上則寫著李玟的姓名李美林，大批粉絲在殯儀館外的道路兩旁站著頻喊CoCo，令人鼻酸。

李玟的老公Bruce因兩人婚姻觸礁、疑似外遇等事情，背負不少罵名，他7月31日在告別式更因面無表情遭到砲轟，後來甚至有粉絲於結束後在路邊大喊「渣男Bruce！把CoCo還給我們」，對於他的行為很不諒解。Bruce 8月1日上午缺席移靈儀式，隨後則悄悄搭車抵達火葬場，送別李玟最後一程。

據港媒報導，原先要由Bruce按下火化按鈕，但最後Bruce讓給李玟的大姊和二姊按下火化按鈕，令人不勝唏噓。

Bruce(中)離開火葬場時遭圍剿。（圖：讀者提供）

Bruce約在上午11時20分左右抵達火葬場，約在12時5分步出火葬場，在場外守候的粉絲見狀立即衝上前去，這時有四名保鑣圍繞著Bruce保護他的安全，粉絲們圍在旁邊生氣地大哭咒罵Bruce「下地獄」，還有人狂喊「你不善待我們CoCo」、「你殺了我們CoCo」，由於跟許多媒體不斷推擠，保鑣大喊小心安全。

Bruce面對粉絲飆罵全程不發一語，神情相當嚴肅，約兩分鐘後Bruce在保鑣協助下上車離去，但粉絲仍氣得瘋狂拍打車窗，場面相當驚險。期間有粉絲問說想跟CoCo說什麼話，Bruce回說「I love CoCo, my whole life」。

李玟(左)傳出生前和Bruce的婚姻觸礁。（本報資料照片）

據悉，李玟出事那段期間Bruce人不在香港，等他趕回來時已是事發後第二天，而且兩人離婚協議已談得差不多了，還未正式簽字，如今李玟過世，外界認為Bruce可以省下不少贍養費。不過李玟其實已生前立好遺囑，所有財產都會留給最愛的媽媽。