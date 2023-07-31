李玟告別式／甄妮訴心痛 女兒生日變忌日喊：怎麼過
李玟於7月31日在香港殯儀館舉行告別式，生前的敬重的前輩甄妮不僅擔任扶靈人，也在告別式上致詞，她強忍淚水，先用粵語說：「今晚我和她約好吃飯，本來約好今天見面，不喜歡用這種方式和我見面，我很生氣、我不開心，讓我好心痛！」
甄妮說：「我喜歡她對事業努力專業，光芒萬設，對家裡孝順、姊妹情深、對朋友向陽光般的溫暖。7/5是我女兒生日，選擇這天離開我們，跟我開很大的玩笑，以後這天我是要做生日還是做忌日，不該開這個玩笑，我日子要怎麼過。」她接著難過說：「我知道她會到極樂世界，去做個做一個又快樂又美麗的極樂天使， 重頭開始。」
甄妮形容與李玟的感情就像「神交」，解釋：「不需要見面，像認識一世、兩世、三世，如果她願意，下輩子，我也願意跟她做好知己，我相信CoCo會喜歡的，我希望她在天之靈保佑家裡人，在沒有壓力、沒有是非困難的情形下，把她沒有完成的事情，好好把她體體面面把她做好把她完成。」最後說：「我甄妮、女兒Melody代表熱愛她的歌迷，送她走這最後一程 ，We always love u 阿們。」
劉德華曾和李玟待在同一家唱片公司，他表示認識CoCo已經2、30年了，曾經同在華星唱片公司，也曾經有共同的經紀人，「在這個過程中，我看過舞台下的她，她永遠都會帶著很真誠很熱情的笑容，令身邊的人感到很快樂，她私底下就像我的妹妹，天真善良，我也在舞台上跟她一起表演過，她從一個天真的小妹妹，變成一個充滿力量，技驚四座的巨星，這一切一切都都將會在我們心中，永遠不能磨滅，因為你的力量你的善良，我相信這個世界會更加好，我想念你，我愛你。」
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