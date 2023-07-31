我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

李昌鈺回應造偽證「20年後無證據 不能說明此前沒有」

歐盟執委會主席：不會容忍對烏克蘭、印太地區侵略

李玟告別式／甄妮訴心痛 女兒生日變忌日喊：怎麼過

記者黃保慧／即時報導
甄妮。(影片截圖)
甄妮。(影片截圖)

李玟於7月31日在香港殯儀館舉行告別式，生前的敬重的前輩甄妮不僅擔任扶靈人，也在告別式上致詞，她強忍淚水，先用粵語說：「今晚我和她約好吃飯，本來約好今天見面，不喜歡用這種方式和我見面，我很生氣、我不開心，讓我好心痛！」

甄妮說：「我喜歡她對事業努力專業，光芒萬設，對家裡孝順、姊妹情深、對朋友向陽光般的溫暖。7/5是我女兒生日，選擇這天離開我們，跟我開很大的玩笑，以後這天我是要做生日還是做忌日，不該開這個玩笑，我日子要怎麼過。」她接著難過說：「我知道她會到極樂世界，去做個做一個又快樂又美麗的極樂天使， 重頭開始。」

甄妮形容與李玟的感情就像「神交」，解釋：「不需要見面，像認識一世、兩世、三世，如果她願意，下輩子，我也願意跟她做好知己，我相信CoCo會喜歡的，我希望她在天之靈保佑家裡人，在沒有壓力、沒有是非困難的情形下，把她沒有完成的事情，好好把她體體面面把她做好把她完成。」最後說：「我甄妮、女兒Melody代表熱愛她的歌迷，送她走這最後一程 ，We always love u 阿們。」

劉德華曾和李玟待在同一家唱片公司，他表示認識CoCo已經2、30年了，曾經同在華星唱片公司，也曾經有共同的經紀人，「在這個過程中，我看過舞台下的她，她永遠都會帶著很真誠很熱情的笑容，令身邊的人感到很快樂，她私底下就像我的妹妹，天真善良，我也在舞台上跟她一起表演過，她從一個天真的小妹妹，變成一個充滿力量，技驚四座的巨星，這一切一切都都將會在我們心中，永遠不能磨滅，因為你的力量你的善良，我相信這個世界會更加好，我想念你，我愛你。」

劉德華悼念李玟。(影片截圖)
劉德華悼念李玟。(影片截圖)

李玟 天使 香港

上一則

李玟告別式／李安追憶齊登奧斯卡 曝懷念可愛的這一面

延伸閱讀

李玟告別式／蕭亞軒陪走最後一程 爆哭揭感人承諾

李玟告別式／蕭亞軒陪走最後一程 爆哭揭感人承諾
李玟告別式／姊姊崩潰淒厲哭喊：他害死了我妹妹

李玟告別式／姊姊崩潰淒厲哭喊：他害死了我妹妹
李玟告別式／張惠妹有話來不及說 露面吐心聲

李玟告別式／張惠妹有話來不及說 露面吐心聲
李玟告別式香港舉行 送別一代天后

李玟告別式香港舉行 送別一代天后

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18
周潤發。（本報資料照片）

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

2023-07-29 08:08
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
華語歌壇天后李玟，當年在奧斯卡頒獎典禮上穿的紅旗袍。（取材自微博）

李玟家人赴Bruce住所拿遺物遭阻 揚言報警取回「奧斯卡旗袍」

2023-07-27 00:28

超人氣

更多 >
美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？

美國有2000萬個百萬富翁 他們都把錢放在哪兒？
飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道

飛機坐哪最舒服？機長揭「最佳位置」：很多人不知道
一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿

一元店落伍了？這5家新興連鎖折扣店 有便宜可撿
王楚然「戀愛腦」風波燒到「慶餘年2」… 網嗆換角否則棄劇

王楚然「戀愛腦」風波燒到「慶餘年2」… 網嗆換角否則棄劇
想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方

想不到這個小鎮 成為灣區租金最高的地方