李玟告別式／甄妮訴心痛 女兒生日變忌日喊：怎麼過

甄妮。(影片截圖)

李玟 於7月31日在香港 殯儀館舉行告別式，生前的敬重的前輩甄妮不僅擔任扶靈人，也在告別式上致詞，她強忍淚水，先用粵語說：「今晚我和她約好吃飯，本來約好今天見面，不喜歡用這種方式和我見面，我很生氣、我不開心，讓我好心痛！」

甄妮說：「我喜歡她對事業努力專業，光芒萬設，對家裡孝順、姊妹情深、對朋友向陽光般的溫暖。7/5是我女兒生日，選擇這天離開我們，跟我開很大的玩笑，以後這天我是要做生日還是做忌日，不該開這個玩笑，我日子要怎麼過。」她接著難過說：「我知道她會到極樂世界，去做個做一個又快樂又美麗的極樂天使 ， 重頭開始。」

甄妮形容與李玟的感情就像「神交」，解釋：「不需要見面，像認識一世、兩世、三世，如果她願意，下輩子，我也願意跟她做好知己，我相信CoCo會喜歡的，我希望她在天之靈保佑家裡人，在沒有壓力、沒有是非困難的情形下，把她沒有完成的事情，好好把她體體面面把她做好把她完成。」最後說：「我甄妮、女兒Melody代表熱愛她的歌迷，送她走這最後一程 ，We always love u 阿們。」