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李玟告別式／李安追憶齊登奧斯卡 曝懷念可愛的這一面

記者黃保慧／即時報導
李安追憶李玟。(影片截圖)
李安追憶李玟。(影片截圖)

李玟7月初離世，享年48歲，7月31日在香港舉辦追思會。她2000年曾為李安執導電影「臥虎藏龍」演唱主題曲「月光愛人」，該曲也入圍第73屆奧斯卡「最佳原創歌曲獎」，而李安導演也在錄製的影片上懷念她。

李安說：「想到CoCo，就會想到在奧斯卡頒獎典禮之前，她看著我就對我很可愛地說，我是第一個亞洲上這個舞台的人，我一定要拼命地唱，她可愛的形象還在我的心裡面，這麼一位陽光，人緣那麼好，向上的，走的這麼早，真的很可惜，非常的懷念，CoCo，你好好休息。」

來源:噓星聞

曾跟她傳出緋聞的王力宏分享了昔日的點滴。王力宏說從音樂角度看的話，CoCo李玟就是天才，「我們在索尼音樂做同事時，我有幸跟她多次錄音、排練、同台演出，甚至還見證了她籌備台北市立體育場演唱會，那是1998年，但記憶猶新。」他見著李玟投入其中，從樂手、舞者到燈光甚至是特別來賓，CoCo邀請澳大利亞男團自然主義來台灣，跟她合唱主打歌「默默愛你」，見到4個外國男生唱了整首中文歌詞，在台下的王力宏全身起雞皮疙瘩，且成千上萬的粉絲為之瘋狂，他說：「雖然CoCo個子不高，但她站上舞台就是巨人。」

王力宏說到現在依舊覺得非常神奇，李玟的氣場是這麼的強大，待人處事又非常地貼心溫暖，尤其難忘李玟1998年買飲料請大家喝，自己喝了一口覺得好好喝喔，李玟用招牌的陽光嗓音說是星巴克的咖啡，王力宏說：「從萬人演唱會到買一杯咖啡，CoCo就是能夠Touch your heart，謝謝CoCo。」

王力宏分享跟李玟的相處故事。(影片截圖)
王力宏分享跟李玟的相處故事。(影片截圖)

李玟 王力宏 咖啡

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