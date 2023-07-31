直播／李玟告別式香港舉行 送別一代天后

李玟遺照。（取材自微博）

李玟 的告別式於香港 時間7月31日下午於香港殯儀館舉行，李玟二姊李思林為了讓不能到場的粉絲一同追憶，下午4時已在李思林官方YouTube 頻道開設直播，讓全球喜愛李玟的粉絲送她最後一程，而李玟8月1日上午10時半將進行大斂，接著火化。

直播追思會，無數星友透過VCR道出不捨心情，包含蔡依林、鄧紫棋、侯佩岑等。

蔡依林說印象最深是新人時期某次坐飛機，碰巧李玟做在前座，當下非常熱情地跟自己打招呼，蔡依林說：「心中的偶像這麼平易近人，直到下一次我跟她合作，她的那種敬業以及溫暖、還有害怕招待不周的窩心跟細心，她的魅力、舞蹈、歌聲等等，我在表演上跟她學到很多。」蔡依林哽咽表示真的非常難過，「那麼早就跟她分離，我會繼續帶著她的精神，希望她去到一個她很喜歡的地方，繼續散播她的快樂、溫暖。」

蔡依林道出對李玟的思念。(影片截圖)

成龍表示目前還沒有接受李玟的離開，說李玟是一個真真正正的好人。此外他還稱「對於我們這些親朋好友來說，coco是一位熱心、熱情善良關愛大家的好朋友」。最後成龍希望在天堂上的李玟能夠自由自在地跳舞唱歌。

鄧紫棋眼眶泛紅地說CoCo非常窩心，「我覺得自己好幸運可以認識她，還有可以在她生命裡面有某幾年的交集，可以和她一起在舞台上面表演，可以和她一起在台下玩，衷心祝福她現在在天堂那邊完全沒有痛苦。」很難過自己再也見不到CoCo。

鄧紫棋道出對李玟的思念。(影片截圖)

侯佩岑向CoCo喊話說：「妳永遠是天上最閃耀的那顆星，妳的才華有目共睹，妳的溫暖感染著身邊每一個人，真的很捨不得妳，因為妳那堅強笑容的背後，是很多的汗水、淚水淬鍊出來的。妳留下來的是一個傳奇，且無可取代，生命能夠有你，我們都很幸福，我們會永遠記得妳的好。」

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