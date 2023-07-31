我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「可能有蟲」Trader Joe's召回1.1萬罐花椰菜巧達湯

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

王楚然戀愛腦 燒到「慶餘年2」 網嗆換角

娛樂新聞組／綜合報導
王楚然參演「慶餘年2」受到牽連，被網友要求換角。(取材自微博)
王楚然參演「慶餘年2」受到牽連，被網友要求換角。(取材自微博)

中國新生代女星王楚然和楊洋合演的「我的人間煙火」，開播後爭議不斷，她在劇中的「戀愛腦」人設，遭到大批觀眾撻伐。近日，她參演的新戲「慶餘年2」也受到牽連，還爆出她與女主角李沁的咖位之爭，有網友喊話要王楚然退演。

「我的人間煙火」日前大結局，但爭議没有就此落幕，反而愈演愈烈。電視劇收官當晚，楊洋、王楚然、魏大勛皆發文向角色告別，但楊洋和王楚然遭到網友嚴厲吐槽。

王楚然的多個商品代言，甚至遭到網友抵制，有多家品牌扛不住輿論壓力，選擇刪除王楚然相關元素。

不僅如此，這把火還燒到王楚然正在演出的新戲「慶餘年2」。

據悉，王楚然在新劇中飾演南齊才女兼音律高手「桑文」，是新加入的角色，有不少網友跑到官方帳號下，要求換角，並喊話不排除棄劇。而王楚然和女主角李沁也爆出咖位之爭。

有網友說，李沁和楊洋在2010年合作「紅樓夢」，傳出緋聞，是楊洋唯一公開認愛的女星，所以惹得王楚然吃醋，引爆咖位爭奪。

「我的人間煙火」中，王楚然飾演富二代養女，拋棄家中一切堅持和楊洋在一起，塑造成忘恩負義、不懂感恩，甚至劇中職業是醫生的她，還上演偷手術刀和安眠藥橋段，讓網友愈看愈氣憤。

緋聞

上一則

周慧敏不喜歡競爭 拒接真人秀

下一則

連背影都美… 林志玲牽手AKIRA 法國甜蜜約會

延伸閱讀

王楚然「戀愛腦」風波燒到「慶餘年2」… 網嗆換角否則棄劇

王楚然「戀愛腦」風波燒到「慶餘年2」… 網嗆換角否則棄劇
不能比楊洋紅？ 魏大勛「人間煙火」戲分被刪

不能比楊洋紅？ 魏大勛「人間煙火」戲分被刪
不能比楊洋還紅？ 魏大勛戲分被刪氣炸粉絲 後援會這麼說…

不能比楊洋還紅？ 魏大勛戲分被刪氣炸粉絲 後援會這麼說…
「假肩膀」撐出精壯肌 楊洋挨酸「不練身材，偶包又重」

「假肩膀」撐出精壯肌 楊洋挨酸「不練身材，偶包又重」

熱門新聞

朱寶意(右)去年生日分享了跟吳奇隆的合照。(取材自Instagram)

曾合作張國榮、周潤發、成龍… 這個女星息影27年依然年輕

2023-07-27 09:00
金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
楊紫瓊（右）和尚陶德的新婚喜床，布置的很浪漫。圖／摘自IG

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

2023-07-29 12:54
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38
李玟生前在台上總是魅力四射。圖／本報資料照片

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

2023-07-26 14:18
「不可能的任務：致命清算 第一章」美國上映至今，票房表現不如預期威猛。（取材自imdb）

「不可能任務」不敵芭比、奧本海默 網揭落後關鍵超中肯

2023-07-23 18:14

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」