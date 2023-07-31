「潛行者」扮特工 黃曉明「眼」技被讚

黃曉明演民國劇，獲得觀眾高度評價。（取材自微博）

由黃曉明 、蔣欣、萬茜主演的電視劇「潛行者」近日首播，有網友說，黃曉明終於摘掉了身上油膩的標籤，再次回到昔日實力派演員的時刻。

中國娛樂網報導，「潛行者」以1941年的上海為背景，講述方嘉樹潛伏在汪偽特工總部76號，時刻面臨暴露危險，此時他少年時的童養媳陶玉玲（蔣欣飾）帶著兩個孩子闖入他的生活。

據報導，第一集審訊室的眼神戲，觀眾能夠充分感受到方嘉樹與黃曉明的超高適配度，無論是形象氣質，還是對戲劇的理解，都來到全新的高度。同志 犧牲時的隱忍與心痛、被懷疑時的機智與警覺，黃曉明都詮釋得相當到位，觀眾代入感極高。

報導稱，黃曉明飾演的方嘉樹，首播即收穫觀眾超高評價，劇中的眼神狀態也被觀眾拿出來反覆欣賞。「黃曉明眼神狀態都太好了，怎麼只有6集，意猶未盡！」「心跟著方嘉樹一塊懸著就沒放下來過。」「終於又看到了主角智商在線的民國劇！」觀眾對接下來劇情發展也有更多期待，「杜鵑」能否藏住身分？群狼環伺下，方嘉樹如何化險為夷收集情報達成目的？

報導指出，劇中滴水不漏的方嘉樹也被觀眾稱為六邊形戰士，不僅業務能力、情商、智商超高，事業心、忍耐力也無人能及。劇外，「聽勸」的黃曉明在觀眾和自我的監督下，始終如一地保持著積極狀態，從而能夠以最精準表演再次擊中觀眾。時隔多年再次出演諜戰題材，讓觀眾驚呼，「黃曉明又回到了他的民國統治區。」