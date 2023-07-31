鍾麗緹25歲大女兒扮美人魚 網讚完美複製媽媽29年前經典

鍾麗緹的大女兒張敏鈞被發現扮美人魚在海中游泳。(取材自小紅書)

52歲性感女神鍾麗緹與兩任前夫育有三個女兒，分別是張敏鈞、張思捷以及張凱琳，三名女兒都出落得美麗大方，其中，25歲的大女兒張敏鈞繼承了母親火辣身材，2021年贏得溫哥華華裔 小姐亞軍入行，外表相當出眾。

香港 01報導，張敏鈞入行後雖不見作品面世，卻不時在社交平台PO出近況，引發網友關注。近日，張敏鈞就被發現在加拿大 扮美人魚暢泳表演。

網友發文透露，其公司在溫哥華包海盜船看煙火，「一開始的時候，他們讓我們對著大海叫美人魚Luna，突然一條美人魚就在大海裡遊泳，海浪很大，海裡很涼，美人魚完全沒有防護措施，最後帶著寶藏遊到了我們船上，遊上來後她一個人坐在那擦身體，突然注意到，這不是鍾麗緹大女兒嗎」。

據報導，從網友分享的片段可見，張敏鈞從風浪頗大的大海中游向船隻，動作十分熟練，船上人用英文高呼「Luna快把寶藏帶來！」張敏鈞遊到船邊後，由工作人員拉上船，張敏鈞上船後立即累到平躺在甲板上大口喘氣，但仍笑笑口不忘擺動魚尾。及後張敏鈞用毛巾包住身體保暖，更同船上人合照，笑容滿臉，十分敬業。

網友留言表示那幾日溫哥華特別冷，張敏鈞在大海中欠缺保護措施，令人擔心她的安全，有網友說，「明星女兒也不容易」，但亦有網友認為張敏鈞真心喜愛這份工作，叫大家別想太多。

25歲的張敏鈞完全繼承了母親鍾麗緹的火辣身材，不少網友說，她扮的美人魚完全複製當年鍾麗緹的經典。據悉，鍾麗緹曾於1994年在電影「第六感奇緣之人魚傳說」中演出美人魚，被譽為「最美人魚」。