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李玟老公搶遺產？ 二姊不認是她爆料

記者黃保慧／綜合報導
李玟(圖)二姊李思林回應有關李玟遺產的問題。（取材自微博）
李玟(圖)二姊李思林回應有關李玟遺產的問題。（取材自微博）

天后李玟（CoCo）驟逝，享年48歲，7月31日在香港舉行告別式。有關遺產分配也一直受到矚目，曾傳出李玟生前的富商老公Bruce會爭奪遺產，被Bruce鄭重否認，也有傳李玟家人到Bruce住所整理遺物並取回歌服，卻遭Bruce阻撓，甚至報警處理，針對以上傳聞，李玟二姊李思林（Nancy）接受訪問時一一回應，透露真實情況。

李思林受訪時回應有關李玟遺產的問題，表示因為知道李玟喜歡什麼衣服，所以到Bruce住所拿，「她（李玟）走之前已經分居了嘛，她的衣服放在以前住的那間，所以大部分衣服都找不到了」。李思林表示，當時不是Bruce不讓她們進去拿，而是進去找了以後才發現李玟很多衣服都不見了，無奈表示，「都是物件而已，沒了，就買套新的給她。」

至於被問到是否與Bruce有爭奪李玟遺產一事，李思林表示一切都是由媒體所說：「都不是我的口中講，既然我都沒有講過，就不知為什麼會這樣講。」

另據香港01報導，李思林7月30日到屯門拍攝節目，節目中她唱了幾首CoCo的歌曲「我依然是你的情人」獻給現場觀眾。李思林接受訪問時提到之前參加「中年好聲音」比賽是為了鼓勵CoCo，因為CoCo當時情緒已經很低落。

李思林在CoCo離世後一度沮喪，因為她覺得不論怎麼努力鼓勵CoCo都好像沒用，甚至打算放棄音樂。但媽媽與姊姊表示，CoCo在天之靈應該想聽到她唱歌，要她不要輕易放棄。李思林亦希望繼續傳遞CoCo的正能量，所以活動時她都盡量不哭。

李玟二姊李思林(圖)回應有關李玟遺產的問題。（取材自微博）
李玟二姊李思林(圖)回應有關李玟遺產的問題。（取材自微博）

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