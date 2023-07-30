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要夫「淨身出戶」？周慧敏遭爆婚變 本人揭真實現況

娛樂新聞組／即時報導
55歲的周慧敏保養得宜，溫婉氣質依舊。(取材自微博)
55歲的周慧敏保養得宜，溫婉氣質依舊。(取材自微博)

現年55歲的「香港女神」周慧敏保養得宜，溫婉氣質依舊，不少粉絲想再度目睹她在銀幕上的風采，對此，周慧敏表示，她也在等一個能打動她的角色，但對於這幾年流行的真人秀綜藝，她坦言「沒有競爭的心態」。

近來港媒瘋傳周慧敏與倪震將離婚，甚至還提到女方夫妻共同財產全數轉移他處，就算離婚男方也一毛錢都分不到。對此，周慧敏近日受訪時首度正面回應，直言從小就看慣了不實謠言，已見慣不怪，「我們只是笑一笑，因為這些看起來就是很假的」，因此也不會認真看待外界謠言。

香港01報導，近年流行的「回憶殺」讓不少綜藝節目賣起情懷，獲得高收視成績。而作為初代「夢中情人」代表的周慧敏，對於95後、00後的年輕人來說，相對陌生，只能透過一些舊影片去了解女神的演出。

其實，周慧敏並不是毫無意願參加綜藝節目，只是目前還未遇到合適的節目。她表示，「其實是有內地的節目找我的，如果是音樂的節目，我會比較有興趣多一點。」

如果是「浪姐」這類競技節目呢？周慧敏說她想做一些比較輕鬆的，因為她不喜歡跟別人競爭，因為自己根本沒有這個心態，「我想輕鬆一點，步伐不要太急的，是我體能可以應付的，心理上可以應付的。」她強調。

而被問到在什麼條件之下才會被打動復出拍劇？周慧敏表示，其實自己一直有收到劇本，無論是電視、電影或舞台劇，但目前尚未遇到一個能打動她的角色。「如果有一天能遇到一個能打動我的角色，跟真實的我有很大的落差，給觀眾很有新鮮感，給到我想演戲的動力，我就會接的。」

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