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王楚然「戀愛腦」風波燒到「慶餘年2」… 網嗆換角否則棄劇

娛樂新聞組／即時報導
王楚然參演「慶餘年2」受到牽連，被網友要求換角。(取材自微博)
王楚然參演「慶餘年2」受到牽連，被網友要求換角。(取材自微博)

中國新生代女星王楚然和楊洋合演的「我的人間煙火」，開播後爭議不斷，她在劇中的「戀愛腦」人設，遭到大批觀眾撻伐。近日，她參演的新戲「慶餘年2」也受到牽連，還爆出她與女主角李沁的咖位之爭，有網友喊話要王楚然退演。

「我的人間煙火」日前大結局，但爭議没有就此落幕，反而愈演愈烈。電視劇收官當晚，楊洋、王楚然、魏大勛皆發文向角色告別，但楊洋和王楚然遭到網友嚴厲吐槽。

王楚然的多個商品代言，甚至遭到了網友抵制，有多家品牌扛不住輿論壓力，選擇刪除了王楚然相關元素。

不僅如此，這把火還燒到王楚然正在演出的新戲「慶餘年2」。

據悉，王楚然在新劇中飾演南齊才女兼音律高手「桑文」，是新加入的角色，有不少網友跑到官方帳號下，要求換角，並喊話不排除棄劇。而王楚然和女主角李沁也爆出咖位之爭。

有網友說，李沁和楊洋在2010年合作「紅樓夢」，傳出緋聞，是楊洋唯一公開認愛的女星，所以惹得王楚然吃醋，引爆咖位爭奪。

「我的人間煙火」中，王楚然飾演富二代養女，拋棄家中一切堅持和楊洋在一起，塑造成忘恩負義、不懂感恩，甚至劇中職業是醫生的她，還上演偷手術刀和安眠藥橋段，讓網友愈看愈氣憤。

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