李玟富商夫搶遺產？二姊李思林首談「遺產、禮服爭議」

李玟(中)與姊姊李思林(左)、李秋林。（本報系資料照片）

天后李玟 （CoCo）月初驟逝，享年48歲，今天將在香港 舉行告別式。有關遺產分配也一直受到矚目，曾傳出李玟生前的富商老公Bruce會爭奪遺產，被Bruce鄭重否認，也有傳李玟家人到Bruce住所整理遺物並取回歌服，卻遭Bruce阻撓，甚至報警處理，針對以上傳聞，李玟二姊李思林接受「東張＋」訪問時一一回應，透露真實情況。

李思林（Nancy）受訪時回應有關李玟遺產的問題，表示因為知道李玟喜歡什麼衣服，所以到Bruce住所拿，「她（李玟）走之前已經分居了嘛，她的衣服放在以前住的那間，所以大部分衣服都找不到了」。李思林表示，當時不是Bruce不讓她們進去拿，而是進去找了以後才發現李玟很多衣服都不見了，無奈表示，「都是物件而已，沒了，就買套新的給她。」至於被問到是否與Bruce有爭奪李玟遺產一事，李思林表示一切都是由媒體所說：「都不是我的口中講，既然我都沒有講過，就不知為什麼會這樣講」。