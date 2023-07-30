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李玟告別式倒數 二姊強忍悲傷開工 台粉自發追憶天后

記者闕志儒、黃保慧／即時報導
李玟。（本報資料照片）
李玟。（本報資料照片）

天后李玟（CoCo）月初驟逝，享年48歲，31日將在香港舉行告別式。據香港媒體報導，李玟二姊李思林（Nancy）近來忙著處理妹妹後事，30日仍強忍悲傷敬業開工，參加TVB「大笪地唱不停」錄製，而31日的告別式，陸續已有親友送上花籃，台灣的粉絲也自發製作懷念影片，在北、中、南5地買下電視牆廣告以追憶李玟。

李玟的告別式，將在7月31日下午於香港殯儀館舉行，李思林為了讓不能到場的粉絲一同追憶，預計下午4點在李思林官方YouTube頻道開設直播，讓全球喜愛李玟的粉絲送她最後一程，而李玟8月1日上午10點半將進行大斂，接著火化。

曾傳出李玟生前的富商老公Bruce會爭奪遺產，被Bruce鄭重否認，也有傳李玟家人到Bruce住所整理遺物並取回歌服，卻遭Bruce阻撓，甚至報警處理，針對以上傳聞，李玟二姊李思林接受媒體訪問時一一回應，透露真實情況。

李思林受訪時回應有關李玟遺產的問題，表示因為知道李玟喜歡什麼衣服，所以到Bruce住所拿，「她（李玟）走之前已經分居了嘛，她的衣服放在以前住的那間，所以大部分衣服都找不到了」。李思林表示，當時不是Bruce不讓她們進去拿，而是進去找了以後才發現李玟很多衣服都不見了，無奈表示，「都是物件而已，沒了，就買套新的給她。」至於被問到是否與Bruce有爭奪李玟遺產一事，李思林表示一切都是由媒體所說：「都不是我的口中講，既然我都沒有講過，就不知為什麼會這樣講。」

李玟(中)與姊姊李思林(左)、李秋林。（報系資料照片）
李玟(中)與姊姊李思林(左)、李秋林。（報系資料照片）
李思林。（取材自微博）
李思林。（取材自微博）

李玟 香港 YouTube

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