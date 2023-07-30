吳彥祖不認自己是「夢中情人」 透露下一步拍片計畫…

吳彥祖透露最新動向，表示12月會返港拍電影。(取材自微博)

港星吳彥祖近年將事業重心轉向好萊塢，他在相隔近4年後，於日前低調回港，還在IG寫下心情。難得回來，吳彥祖也擠出時間作客好友廿四味的YouTube channel節目「24/7TALK」，大談近年生活及工作計畫。

香港 01報導，近年吳彥祖在美國拍攝了不少美劇 ，他透露不少人問自己為什麼要放棄香港和內地市場，在美國發展，吳彥祖表示，「我不是要放棄這邊去那邊，是因為疫情 。」他還說，那邊其實很簡陋，沒有助手，錢又少好多。

他強調自己一直很掛念香港，也想回來拍戲，「因為我們港式拍電影的方法是爽、快、醒、慳、團結，讓人感覺就像一個大家庭，但西片未必會這樣，因為團隊太大。」

被問到如何成為大眾心目中的「夢中情人」，吳彥祖笑言自己不是很完美，也常常犯錯，所以那些「男神」等封號，其實只是一個標籤，他從來不理會，只照常做著自己。

對於之後的工作計畫，吳彥祖透露12月會返港拍電影，「其實我沒想過會離開那麼多年，原本打算美國拍一部，香港拍一部，但計畫全被COVID打亂。」他還說，他曾一度萌生退休念頭，只想在家中好好享受和妻女在一起的感覺。

至於新電影細節，吳彥祖表示目前還不能透露。