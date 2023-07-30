王楚然新劇人設翻車 網喊拒喝她代言的奶茶

王楚然因「你是我的人間煙火」的角色引發爭議，代言品牌被網友抵制。（取材自微博）

中國女星王楚然日前在「我的人間煙火」中飾演的許沁一角引發爭議，她代言的奶茶品牌在社交平台宣傳時特別刪除她的宣傳照，但仍有網友堅持，如果不換掉王楚然代言就再也不喝這家奶茶。

奶茶品牌書亦燒仙草日前在小紅書 發布新品聯動明星的海報預熱圖，官宣即將揭曉新品的品牌大使，雖然海報的人像部分模糊處理，仍被不少網友認為和這款奶茶聯動的明星是王楚然；揚子晚報報導，該條宣傳預熱為此遭到不少網友吐槽。

有網友直言「以後再也不喝它家了」、「本來不討厭書亦，這下是真的噁心」；書亦燒仙草立馬刪除相關的宣傳物料，只保留對新品奶茶的宣傳物料，評論區仍吐槽一片，「聯名王楚然，不喝。」

報導指出，日前，王楚然擔任女主角的新劇「你是我的人間煙火」完結，這部劇口碑不佳，劇中女主角許沁的人設被各路吐槽；角色被認為是「戀愛腦」、「白眼狼」、「自私自利」、「冷血」。

據報導，許沁一角雖然職業設定為醫生，但被醫療行業相關網友吐槽非常的不專業、操作極其離譜，角色行為讓部分人感到不適。有不少網友認為王楚然也是戀愛腦，對此表示反感；還有網友勸她：「希望戲裡戀愛腦的你戲外不是，別浪費自己的臉。」

此外，這個角色的表現引發觀眾的不滿和質疑，認為王楚然的演技有問題，未能完美展現角色的複雜性和情感。許多觀眾認為這種演技不足影響劇情的真實性和觀賞性，因此對王楚然和她代言的奶茶品牌產生負面的印象。

對角色的不滿遷怒演員是否合理引發爭議，有不少網友認為，角色塑造失敗不完全是因為演員的問題，劇本很差，演員演技再好也是無力回天，因為厭惡劇中角色進而厭惡、抵制相關演員，倒也是沒有必要。