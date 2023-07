林嘉欣離婚因金錢糾紛？ 好友張學友發聲了

歌神張學友(見圖)面對林嘉欣離婚事件首度發聲。(圖:環球音樂提供)

金馬影后林嘉欣日前凌晨宣布與大13歲的導演袁劍偉離婚,結束13年婚姻,「我們無奈認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭」,並在雙方的共同聲明指出,「對於彼此的未來,我們真摯希望一切都好」,兩人曾是演藝圈模範夫妻,雖未公布離婚主因,不過外界瘋狂猜測是因為金錢糾紛,兩人皆未證實,曾與兩人皆合作多次的歌神張學友,面對此事也首度發聲。

張學友接受港媒訪問時,表露心聲,「嘉欣和阿史(袁劍偉)我都認識,兩個都是成年人,在一起與分開都有他們自己的原因,作為外人,我不知因由,無可置評。作為朋友,只希望他們日後都找到合適自己的生活」。

報導指出,林嘉欣、袁劍偉購入太古城的房地產時,查詢自身帳目時發現相當混亂,所以離婚原因疑為是金錢糾紛,不過林嘉欣則透過經紀人對外表示,此次是回到加拿大 探望媽媽,因為疫情 ,母女已有3年多沒見面,至少等到9月才回香港 ,並表示嘉欣的工作如常,請大家給予隱私空間,至於是否因為性格不合、金錢糾紛才離婚,經紀人則表示要講的已經都在聲明裡面,沒有任何補充、回應。

目前帶同兩名女兒回加拿大放暑假的林嘉欣,日前她再更新社交網,留言充滿正能量,對新生活似乎相當適應。香港01報導,林嘉欣上載女兒製作的陶土茶壺,並寫道:「媽媽很喜歡你的Honey茶壺,今天Kayla從課室出來就說,『我的陶作很失敗!』我忍不住了,『寶貝,You can't fail in clay!This is you now, it'll be different the next time you do clay. Acceptance!』(陶土就是教我這樣的道理。謝謝你,謝謝陶土!我們要一起加油喔!」這種身教比任何大道理更好。)」借此自勉重新出發。