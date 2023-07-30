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林嘉欣離婚因金錢糾紛？ 好友張學友發聲了

娛樂新聞組／綜合報導
歌神張學友（見圖）面對林嘉欣離婚事件首度發聲。（圖：環球音樂提供）
歌神張學友（見圖）面對林嘉欣離婚事件首度發聲。（圖：環球音樂提供）

金馬影后林嘉欣日前凌晨宣布與大13歲的導演袁劍偉離婚，結束13年婚姻，「我們無奈認定我們的婚姻關係已經走到了盡頭」，並在雙方的共同聲明指出，「對於彼此的未來，我們真摯希望一切都好」，兩人曾是演藝圈模範夫妻，雖未公布離婚主因，不過外界瘋狂猜測是因為金錢糾紛，兩人皆未證實，曾與兩人皆合作多次的歌神張學友，面對此事也首度發聲。

張學友接受港媒訪問時，表露心聲，「嘉欣和阿史（袁劍偉）我都認識，兩個都是成年人，在一起與分開都有他們自己的原因，作為外人，我不知因由，無可置評。作為朋友，只希望他們日後都找到合適自己的生活」。

報導指出，林嘉欣、袁劍偉購入太古城的房地產時，查詢自身帳目時發現相當混亂，所以離婚原因疑為是金錢糾紛，不過林嘉欣則透過經紀人對外表示，此次是回到加拿大探望媽媽，因為疫情，母女已有3年多沒見面，至少等到9月才回香港，並表示嘉欣的工作如常，請大家給予隱私空間，至於是否因為性格不合、金錢糾紛才離婚，經紀人則表示要講的已經都在聲明裡面，沒有任何補充、回應。

目前帶同兩名女兒回加拿大放暑假的林嘉欣，日前她再更新社交網，留言充滿正能量，對新生活似乎相當適應。香港01報導，林嘉欣上載女兒製作的陶土茶壺，並寫道：「媽媽很喜歡你的Honey茶壺，今天Kayla從課室出來就說，『我的陶作很失敗！』我忍不住了，『寶貝，You can't fail in clay！This is you now, it'll be different the next time you do clay. Acceptance！』（陶土就是教我這樣的道理。謝謝你，謝謝陶土！我們要一起加油喔！」這種身教比任何大道理更好。）」借此自勉重新出發。

林嘉欣離婚後更新社交網，留言充滿正能量。（取材自Instagram）
林嘉欣離婚後更新社交網，留言充滿正能量。（取材自Instagram）

香港 加拿大 疫情

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