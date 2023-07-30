周星馳秀畫功手繪李小龍 多部電影致敬偶像

周星馳的畫工獲得粉絲叫好。(取材自Instagram)

周星馳 (星爺)的偶像是李小龍 ，相信很多粉絲都知道，近日，星爺在Instagram分享徒手畫出李小龍經典起飛腳的影片，出色畫工，震驚不少網友。

周星馳並引用了李小龍的金句，「我不怕對手有一萬招，只怕對手一招練了一萬次」。他快速完成作品，令網友大開眼界。據悉，這個貼文是為了紀念李小龍逝世50周年。

大批粉絲留言讚星爺畫功不錯，還有人提起他在「唐伯虎點秋香」中的神畫功，想不到現實中真的有兩把刷子。

眾所周知，李小龍是周星馳的偶像，星爺不只一次在電影中，透過模仿的方式，致敬李小龍。

拍攝電影「功夫」時，他曾說，「拍這部片是為了向童年的偶像李小龍致敬，向童年時代致敬。」電影中，周星馳身穿白褂黑褲的造型，就是李小龍在「龍爭虎鬥」裡的一個經典造型。

而「食神」中，星爺最後在食神大賽中做的黯然銷魂飯讓許多人印象深刻，而這個黯然銷魂手，就出自李小龍「精武門」裡面做的一個太極雲手般的動作。

此外，「少林足球 」海報上的那個踢球動作，也是模仿了李小龍的控腿。由此可知，周星馳對李小龍的喜愛和崇拜有多深。