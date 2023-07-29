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被500公斤紅館螢幕砸重傷 MIRROR舞者一年後首發聲

娛樂新聞組／綜合報導
去年在紅館演唱會遭螢幕壓傷的MIRROR成員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（取材自Instagram）
去年在紅館演唱會遭螢幕壓傷的MIRROR成員李啟言（阿Mo）仍然留醫。（取材自Instagram）

香港男團MIRROR去年7月28日在香港體育館舉辦演唱會，當日卻發生了嚴重的墜屏意外，500公斤大螢幕砸傷舞者；當時受傷最重的舞者李啟言（阿Mo）在事故滿一年後發布Instagram限時動態，打上加油的表情符號；有港媒解讀阿Mo是在為自己打氣，也表達出會繼續堅持下去的精神。除了阿Mo，另外兩位舞者的人生也有了重大轉折。

去年意外當中受傷最重的阿Mo，至今仍然留醫；他當初一度命危、昏迷九天才清醒，甚至被醫生診斷有95％機率無法復元，在經過一年的努力，如今他的頸部已經能左右有限度的轉動。

阿Mo的父親李盛林牧師每星期都會發一封代禱信交代阿Mo近況，而阿Mo近日終於更新社交平台，他在限時動態打上加油的表情符號，似乎是在為自己加油打氣，也向粉絲表達他會繼續堅持下去的精神。

據了解，另一名受傷舞者張梓峯（阿峯）被壓到頭部、盆骨、大腿兩側，在出院後仍需要每日到醫院接受物理治療及檢查。

至於當天未上台幸運逃過一劫的羅德智（Zisac），在事故發生之後的三個月重返舞台，不過隊友的意外似乎讓他有了陰影，對紅館舞台仍十分恐懼。

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