楊紫瓊與尚陶德婚禮上一起切蛋糕。(取材自Instagram)

今年對楊紫瓊 的人生意義非凡,除了3月才以「媽的多重宇宙」(Everything Everywhere All at Once)成為首位華裔奧斯卡影后,近日又被揭露已經和交往19年、大她17歲的前法拉利總裁尚陶德 (Jean Todt)結婚,親友們也都分享了他們的喜悅。

本來婚事都沒有要張揚,但知名葡萄牙車手菲利佩馬在社群網站 上發文祝賀楊紫瓊和尚陶德「結婚快樂」,喜事才被公開,不過楊紫瓊和尚陶德都尚未回應,楊紫瓊的社群網站上發文也都沒有看到任何婚事相關細節。