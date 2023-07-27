我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約首波熱浪來襲 避暑中心開放

布碌崙風災「持續不到1分鐘」 社區滿目瘡痍 斷樹2天清不完

言承旭自曝曾停工兩年 「人生只剩下工作很可怕」

娛樂新聞組／即時報導
言承旭說，人生如果只剩下工作是很可怕的一件事。(取材自微博)
言承旭說，人生如果只剩下工作是很可怕的一件事。(取材自微博)

台灣藝人言承旭近年轉往大陸發展，2021年參加綜藝節目「披荊斬棘的哥哥2」人氣更上一層樓。日前，他在戀愛真人秀「心動的信號6」擔任嘉賓，談到「人生只剩下工作，我覺得那是蠻可怕的一件事情。」

46歲言承旭以「流行花園」道明寺一角走紅後，一直拍攝偶像劇。20多年來，樣貌和身材幾乎沒有變過。他在「心動的信號6」中擔任戀愛導師，意外和楊丞琳重逢，據悉，楊丞琳曾在「流行花園」中飾演配角「小優」，這是他們時隔23年後的再度同框。

拍攝「流行花園」那年，楊丞琳只有16歲，而言承旭是23歲，雖然這麼多年過去了，但在言承旭的記憶中，楊丞琳一直是她16歲時的樣子。

在節目中，言承旭大談個人感受。他坦言，「其實有時候像我們有時候比如演員，你可能一直拍戲，因為有時候你也會被消耗掉，然後你會覺得自己已經可能被抽乾了。」他也提到自己曾停工一兩年時間，停工期間他去上課，尋找自己喜歡的事，也是在跟自己對話。

言承旭也提到，「人不可能一直在工作如果你一直在工作，可能到了某個年紀，你回頭看你的人生只剩下工作，我覺得那也是蠻可怕的一件事情。」透露自己真實的內心感受。

上一則

不能比楊洋還紅？ 魏大勛戲分被刪氣炸粉絲 後援會這麼說…

延伸閱讀

慟失李玟 王力宏、王心凌、楊丞琳、蕭亞軒道別超催淚

慟失李玟 王力宏、王心凌、楊丞琳、蕭亞軒道別超催淚
相隔14年CP終於湊成了 林依晨、言承旭上演「成人愛」

相隔14年CP終於湊成了 林依晨、言承旭上演「成人愛」
李榮浩趕場挺愛妻 楊丞琳大喊幸福

李榮浩趕場挺愛妻 楊丞琳大喊幸福
楊丞琳唱一半…驚見一物墜落搖滾區 砸擊粉絲秒道歉

楊丞琳唱一半…驚見一物墜落搖滾區 砸擊粉絲秒道歉

熱門新聞

金像獎影后毛舜筠(左)特別自港到台朝聖李心潔演唱會。圖／讀者提供

張國榮唯一認愛女友 61歲美魔女現身台北變這樣

2023-07-22 16:40
楊洋、王楚然從客廳親到廚房，意外開啟水龍頭。(視頻截圖)

男星新戲脫衣吻了40秒 激情到「水流不停」

2023-07-19 09:00
蕾貝卡佛格森（左）和湯姆克魯斯差了21歲。(摘自imdb)

阿湯年過60 搭配女主角愈幼齒？近15年來差距最小是她

2023-07-21 11:46
泰國評選最美中國女演員。(取材北青文娛)

泰國選出中國十大最美女演員 有出乎你意料的嗎？

2023-07-20 09:30
張艾嘉(左)跟B2朝聖李心潔演唱會。記者沈昱嘉／攝影

靠一招神凍齡 70歲張艾嘉美成這樣

2023-07-22 11:19
47歲的孫幀旻外型保養得宜。圖／摘自IG

恐怖中國金主差點殺了她 韓女星曝引退原因

2023-07-23 12:38

超人氣

更多 >
中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟

中國經濟步上日本後塵？克魯曼：中國會比日本更糟
大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...

大家都在等中國遊客旅遊潮去哪？答案是...
曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷

曼哈頓高層建築起重吊臂起火墜落 6人輕傷
麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開

麥康諾還好嗎？發言途中突然無聲僵住20秒 被護送離開
李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后

李玟告別式流程曝光 老公持續神隱 扶靈驚見大咖天后