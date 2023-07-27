言承旭自曝曾停工兩年 「人生只剩下工作很可怕」

言承旭說，人生如果只剩下工作是很可怕的一件事。(取材自微博)

台灣藝人言承旭近年轉往大陸發展，2021年參加綜藝節目「披荊斬棘的哥哥2」人氣更上一層樓。日前，他在戀愛真人秀「心動的信號6」擔任嘉賓，談到「人生只剩下工作，我覺得那是蠻可怕的一件事情。」

46歲言承旭以「流行花園」道明寺一角走紅後，一直拍攝偶像劇。20多年來，樣貌和身材幾乎沒有變過。他在「心動的信號6」中擔任戀愛導師，意外和楊丞琳重逢，據悉，楊丞琳曾在「流行花園」中飾演配角「小優」，這是他們時隔23年後的再度同框。

拍攝「流行花園」那年，楊丞琳只有16歲，而言承旭是23歲，雖然這麼多年過去了，但在言承旭的記憶中，楊丞琳一直是她16歲時的樣子。

在節目中，言承旭大談個人感受。他坦言，「其實有時候像我們有時候比如演員，你可能一直拍戲，因為有時候你也會被消耗掉，然後你會覺得自己已經可能被抽乾了。」他也提到自己曾停工一兩年時間，停工期間他去上課，尋找自己喜歡的事，也是在跟自己對話。

言承旭也提到，「人不可能一直在工作如果你一直在工作，可能到了某個年紀，你回頭看你的人生只剩下工作，我覺得那也是蠻可怕的一件事情。」透露自己真實的內心感受。