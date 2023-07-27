郭富城真槍上陣 後座力「太震撼」耳膜簡直要震穿

郭富城首次嘗試使用真的AK47，讓他大呼太震撼。(圖：華映提供)

香港 三大影帝郭富城、劉青雲及古天樂共同演出電影「掃毒3：人在天涯」，為求動作場面的真實感，特別安排了真槍到現場進行拍攝，郭富城表示雖然動作場面演出很多次，但首次嘗試使用真的AK47，讓他大呼太震撼，「一開槍，我的耳朵好像要被震穿了，但很真實感受到槍戰的激烈。」

郭富城在最新作「掃毒3：人在天涯」扮演警方臥底，他表示自己演戲多年，不太喜歡重複演出相似的角色，「要是和之前角色太相似，我會拒絕，我想演出從沒演過的角色，所以會好好挑劇本，思考角色。」

他透露從影以來，真的沒有演過警察臥底，讓他覺得這次的演出很有新鮮感。他也表示片中的角色是從臥底菜鳥一路成長，要演繹出成長的過程，和以往演的警察大不同，讓他覺得很有挑戰。

「掃毒3：人在天涯」的拍攝最讓郭富城覺得難忘又振奮的是劇組為了讓動作場面更逼真，調到大量真的槍枝當作演出道具，讓動作場面更有震撼力，劇組在動作指導的安排下，確認一切安全，便讓演員們拿著真槍演出，現場一共有18種真實槍械上陣，包括：各式手槍、AK47等，可說是火力十足，讓畫面更加衝擊。郭富城表示手持真的AK47開槍時，印象非常深刻，「那個後座力及震撼程度，還有槍的聲音，真的很難忘。」

郭富城忍不住自嘲了一下，「當時安排道具的同事還問我要不要戴耳塞，我立刻回不用，心中想著不就是開槍，之前的警匪片中開過很多次了。沒想到一ACTION，我一扣板機，那聲音大到好像要震穿我的耳膜般，現場的玻璃也一直震動。幸好我的耳朵還頂得住啊！」

他透露還有一場他在車廂內開真槍的戲，槍聲有如在山洞中迴音，音量更加放大，導演追求完美，拍了三四次才OK，但郭富城甘之如貽，手拿真槍的演出，讓他真實感受到槍戰的激烈，他興奮說：「這樣的動場面我很享受，做演員就是要有玩心，可以頑皮一些，繼續嘗試新的東西。」