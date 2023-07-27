嚴淑明藏愛5年 祕嫁富商喜悅寫臉上

嚴淑明親口認了已結婚。（記者李政龍／攝影）

49歲的港星「話題女王」嚴淑明赴台發表全新單曲「一個人的黎明」，手上閃閃發亮的鑽戒完全藏不住幸福神采，她也樂得大方分享喜訊，透露已領證結婚：「遇上他，是我人生最幸福的時候，終於等到有一個人可以愛護我。」

不過她不願多談另一半太多，僅低調透露她是在義大利 威尼斯被求婚，「當時我感動到爆哭，他也哭了，我們在一起差不多5年，他是個非常成熟的退休 商人，但請原諒我不想講太多，畢竟他們是圈外人，我不希望影響他們的日常生活。」好奇問她男方做過最浪漫的事？嚴淑明眼神又亮了：「有一次在北京 拍戲，當時天氣很冷，他直接跑來送我電熱毯，讓我非常感動，真的非常愛護我。」

過去出場總自帶話題，常被貼上性感標籤的她，私下個性卻挺保守，尤其從一個人的生活變成兩人世界，嚴淑明坦言：「我很緊張，因為我過去從沒同居過，但自從一起生活以後，我才發現原來我是一個及格的人，雖然有時也會鬧點小脾氣，但他總是很包容，不斷叫我不要生氣，所以也就吵不起來。」

明年即將邁入半百人生，嚴淑明自認從未害怕「變老」這件事，「我一點都不擔心年齡這件事，我也覺得人一定要保持開心、吃得健康一點，這就是我凍齡的秘訣」。