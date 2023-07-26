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歐陽娜娜與小學同學組樂隊 新專輯盼人「不忘初心」

記者林士傑／即時報導
歐陽娜娜(前)找回國小音樂班同學，組成MV限定搖滾樂團。(圖:海蝶音樂提供)
歐陽娜娜(前)找回國小音樂班同學，組成MV限定搖滾樂團。(圖:海蝶音樂提供)

23歲的歐陽娜娜近來宣布推出首張華語專輯「The Star初星」，以拉丁諺語Per aspera ad astra作為專輯核心精神，象徵「穿越逆境，抵達繁星」之意，她說這句話曾給予自己滿滿力量，希望可以鼓勵到更多年輕人不忘初心。

她的新歌「Mama Said」讓人聯想到是不是寫給媽媽傅娟的歌，她笑說：「雖然不是，但我真的是很愛我媽的。」她稱歌曲並非如字面講述媽媽與女兒的關係而已，「媽媽」在歌曲中泛指在成長過程中給予實際成長建議的人們，可以是父母、老師，亦或是自己，「可能從小都是聽著很多不同的聲音，去服從也好、去滿足大人，但我覺得到現在一定的年齡，會發現自己有自我的想法，會想要完成。」

她還找回了國小音樂班的同學組成MV限定搖滾樂團，場景流露滿滿的青春感，牆上有偶像約翰梅爾（John Mayer）的拼貼藝術海報，歐陽娜娜非常驚喜又感恩說：「感謝導演的用心，就是整體很符合我的喜好！」

至於跟小女童的合作，歐陽娜娜說在成長過程中會定義別人賦予的獎勵，MV中的星星貼紙是象徵小時候往往很渴望別人的肯定，或是得到來自他人的讚美，她剖析內心：「如果有機會的話，我會很想回到過去，去告訴小時候的自己，其實你不用那麼在意別人如何看你，也不一定要為了別人的肯定而活。」

歐陽娜娜的新歌「Mama Said」融合流行搖滾與酷感元素。(圖:海蝶音樂提供)
歐陽娜娜的新歌「Mama Said」融合流行搖滾與酷感元素。(圖:海蝶音樂提供)
歐陽娜娜推出全新專輯「The Star初星」。(圖:海蝶音樂提供)
歐陽娜娜推出全新專輯「The Star初星」。(圖:海蝶音樂提供)

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