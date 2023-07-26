王楚然同框劉亦菲 誰是誰？誰最美？

王楚然（左）劉亦菲（右）。（取材自微博）

新生代女星王楚然有「小劉亦菲 」之稱，近期因和肖戰、任敏合作出演古裝劇「玉骨遙」獲得更多關注；早前就傳出兩人同框側臉對比照引發熱議，近日有人再上傳兩人正面同框照，並配圖詢問大家能分辨出來誰是誰？網友論戰再衝上熱搜。

綜合媒體報導，1999年出生的王楚然和1987年出生的劉亦菲，兩者之間相差了12歲，也就是說當劉亦菲15歲出演「金粉世家」時，王楚然才3歲……；王楚然近日和人氣男星楊洋領銜主演的愛情時裝劇「我的人間煙火」，更因為兩位主角的緋聞 在網上引起熱烈討論，成為最近的話題人物。

王楚然在古裝劇「將軍在上」出演劇中具有傾國傾城之貌的柳惜音，從此開始了演藝事業。傳出同框劉亦菲比對照，有網友直酸「這姐能不能不要再碰瓷了，真的很敗好感，以前看將軍在上很喜歡她，現在不會獨立行走了嗎」、「小花們想上位不要拉大花劉亦菲」；但也有人表示：「以前我很喜歡劉亦菲，現在無感，對王楚然的顏值很喜歡，果然新人替代舊人啊」。