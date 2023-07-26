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成毅濕身吊鋼絲 武打戲賣命獲劇迷大讚

記者陳慧貞／綜合報導
成毅主演「蓮花樓」，濕身拍武打戲核心力過人。(圖：iQIYI提供)
成毅主演「蓮花樓」，濕身拍武打戲核心力過人。(圖：iQIYI提供)

由「古裝男神」成毅主演，武俠與懸疑劇「蓮花樓」改編自藤萍的小說「吉祥紋蓮花樓」，劇中他飾演隱姓埋名成為遊醫的武林門主，與曾舜晞、肖順堯搭檔，抽絲剝繭破解江湖奇案，預告一出，吸引超過400萬人預約收看，瞬間還登上微博熱搜榜冠軍。

「蓮花樓」從劇本到殺青，製作期長達4年，全劇場景搭建多達400個，劇中動作戲精益求精，全由香港團隊指導，兩位主演成毅、曾舜晞曾都出演過不同版本的「盜墓筆記」，讓觀眾留下深刻印象。

「蓮花樓」是成毅的首部探案劇，過去他透過「沉香如屑·沉香重華」等作品，展現虐戀情深極致，還受封「吐血專門戶」，在「蓮花樓」中，他將意氣風發的劍神，在被判僅剩10年壽命後，退隱江湖成了郎中「李蓮花」，成毅認為角色最吸引自己的是「徹底放下」，「我無法做到像他那樣通透，他引領著故事節奏，而且大智若愚。」

拍攝過程中，頂著炎熱高溫，成毅穿著厚重戲服在橫店拍武打戲，他自稱不太會受季節影響情緒，但花了不少心思調整狀態，第一集開頭中成毅與肖順堯的東海大戰，獲得不少劇迷大讚兩人動作絲滑流暢，這場五分鐘的打戲拍了10天，成毅為了展現穩定核心力，完成連續平空旋，在現場反覆練習，還吊鋼絲挑戰高難度的轉體720度。

而應劇情要求濕身拍武打戲的他，在聽見工作人員希望他補拍鏡頭後，他也敬業地回應說：「不用心疼我，雨再多下一點，沒關係。」

曾舜晞在「蓮花樓」中飾演「方多病」，纏著人想查案，卻經常被騙。(圖：iQIYI提...
曾舜晞在「蓮花樓」中飾演「方多病」，纏著人想查案，卻經常被騙。(圖：iQIYI提供)
肖順堯在「蓮花樓」中身手了得。(圖：iQIYI提供)
肖順堯在「蓮花樓」中身手了得。(圖：iQIYI提供)

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