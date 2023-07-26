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刀郎「羅剎海市」殺來？ #那英上了熱搜

娛樂新聞組／即時報導
那英對刀郎的音樂並不認同。（視頻截圖）
那英對刀郎的音樂並不認同。（視頻截圖）

中國知名歌手刀郎沉寂10年後攜新專輯「山歌寥哉」回歸，新歌「羅剎海市」被指「復仇」那英，讓因為直爽敢言多次上熱搜的那英，又衝進熱搜話題。

綜合媒體報導，2004年刀郎憑藉著專輯「2002年的第一場雪」火遍大江南北，作為一個草根明星，一夜成名之後，備受爭議，特別是歌壇中的大姐大那英。

2010年新晉音樂風雲榜十年盛典上，面對刀郎的音樂，作為評委的那英極盡嘲諷；那英覺得刀郎的歌完全不是音樂，一點審美都沒有，一票否決了刀郎的歌曲，使得當年獎項空缺。那英甚至還諷刺點刀郎歌曲的人，一定都是農民，在輿論掀了波。

2017年，有媒體傳聞說刀郎要上春晚，那英聽到後氣急敗壞，直接在社交媒體上放話：「刀郎上春晚，我就砸電視。」

刀郎的專輯，正版銷量達到270萬張，占據了當年樂壇專輯銷量的半壁江山，幾乎無人可及；有人認為因此讓「學院派」的那英很不是滋味。

因此刀郎新歌「羅剎海市」一露面，「#那英」的話題衝上熱搜；「那英的抖被屠了一百萬評論」，「因為刀郎才知道那英」；但也有人認為「彷彿是兩個世界，我覺得那英很紅啊」，「那英2004-2008年退出歌壇在加拿大養胎，一個退出歌壇的打壓刀郎的意義是什麼？」

那英的微博也湧進支持的粉絲留言：「她永遠相信清者自清，所以從不會為自己去辯解、去爭論，但這不該成為傷害她的理由」。

不過也有持「中立」的留言，「你說彼此音樂人的這種暗地競爭啊，真正內心強大有料的音樂人是不會競爭的」，「我希望網友們能夠有一顆善良的心」。

歌手刀郎新歌「羅剎海市」被指「復仇」那英。（視頻截圖）
歌手刀郎新歌「羅剎海市」被指「復仇」那英。（視頻截圖）

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