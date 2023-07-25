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陳奕迅台北連唱7場 曝護嗓不二法門「再來3場沒問題」

記者林士傑／台北報導
陳奕迅結束7場小巨蛋演唱會後，開心慶功。(記者李政龍／攝影)
陳奕迅結束7場小巨蛋演唱會後，開心慶功。(記者李政龍／攝影)

陳奕迅（Eason）橫跨2周，在台北小巨蛋舉行7場「FEAR AND DREAMS」世界巡演，日前最終場3度安可超時8分鐘，如此依依不捨，會後聊到加場可能性？他說沒有想過返場，「我知道這個地方給我很多力量、能量，以及很多支持跟愛，當然希望回來，（場地）沒有什麼設限。」但偏好換個巡演主題，他笑稱「總不能一直在恐懼跟夢想」。

巡演接著有美加、中國場次，他稱安可場最快要等到明年，但仍是未知數，會想挑戰超越7場小巨蛋的紀錄嗎？他說：「我不會，我的偶像很厲害，學友哥一直在挑戰。」他坦言起初認為7場會很辛苦，睡覺是護嗓的不二法門，唱完後發現體力充沛，再來3場沒問題，「我喜歡唱，有人願意聽就好！」

對於台灣歌迷在頭、尾場的舉牌應援，Eason日前在台上下跪感謝，事後表示感動到五體投地，誇大家有心又辛苦，生日願望是睡好、吃好、輸出好（排便順暢）。他的妻小、爸媽、哥哥等一票親友上周陸續抵台相挺，哥哥還自行安排宜蘭之旅，要跟著旅行慶生嗎？他說預計生日當天搭機回香港，「這趟來太高調了，想挑沒人注意到的時間再去走走。」

最後他預告將推出新專輯，其中收錄2首華語歌曲，興奮地掛保證說：「我真的非常幸運！你們看到時會尖叫，很好玩、很好看。」

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