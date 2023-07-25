半年不見 馮提莫驚爆罹癌 聲音沙啞 憔悴病容曝光

馮提莫自爆罹患甲狀腺癌晚期。（取材自微博）

有「中國第一網紅」之稱的馮提莫，長相甜美，歌聲也不錯，還曾發過單曲、開演唱會，不過近來她暫停直播半年，直到最近受訪時才透露她罹患甲状腺癌晚期，進行手術，休養了大半年才逐漸康復。

馮提莫吐露當時聽到自己罹癌感到很震驚，雖然手術很成功，但是聲音變得沙啞，讓她很沮喪，之後到處找老師學習，經過每天5、6個小時的練習，聲音才逐漸恢復，現在大家聽到她講話的聲音，覺得已經正常了，但其實現在講話或是唱歌，必須要自己學會控制才能過往一樣。

馮提莫在微博發文，證實消失半年的原因是因為罹患甲狀腺癌晚期，她曬出病房的照片。（取材自微博）

馮提莫24日在微博 發文談到罹癌後的心境，她還貼出住院躺在床上的病容照以及術後自我打氣的「微笑線」的照片，「生病，癌症 ，這些對於我來說我都不怕，我覺得只要人還在，都不是大事兒」，但讓她感到崩潰的是「術後很長一段時間的說不了話，無論如何都唱不了歌」，那時她覺得天都塌下來了，好在自己有了毅力練習，現在恢復了嗓子。之後還是會繼續唱歌給大家聽。